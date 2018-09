Erlangen: Sexuelle Belästigung auf der Tanzfläche

38-Jähriger griff Frau unvermittelt an die Brust

ERLANGEN - Auf der Tanzfläche in einer Erlanger Diskothek wurde am Sonntag nach Mitternacht eine 38-Jährige von einem fremden Mann an der Brust angefasst.

Die 38-jährige Frau hielt sich am Rande der Tanzfläche auf, als ihr ein gleichaltriger Mann aus dem Landkreis Ansbach entgegenkam und ihr unvermittelt an die Brust griff. Da dieser ein auffälliges T-Shirt mit Totenkopf trug, konnte er von Mittarbeitern der Diskothek leicht ausfindig gemacht und der Polizei übergeben werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

