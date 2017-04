Erlangen Sharks verlieren gegen Deutschen Meister

American Football pur: Freundschaftsspiel gegen Berlin Kobra Ladies - vor 4 Minuten

ERLANGEN - Die Anspannung war groß, doch die Wiedersehensfreude war größer: Auf dieses Spiel hatten sich beide Teams lange gefreut. Die Damen-Mannschaft der Erlangen Sharks hatte die Berlin Kobra Ladies zu Gast - das beste Team in deutschen American Football.

Die Berlin Kobra Ladies, die beste Football-Mannschaft Deutschlands, war zu Gast in Erlangen. Foto: Harald Sippel



Es fand niemand Geringeres als der Deutsche Meister, eine Mannschaft gespickt mit Nationalspielerinnen, den Weg in die Hugenottenstadt. Untereinander haben die Teams viel Kontakt, man kennt sich, man schätzt sich. Bis die Helme aufgesetzt wurden, zeigte sich der Charakter eines Freundschaftsspiels deutlich.



Von eben jenem war im ersten Viertel allerdings nicht mehr viel zu sehen: Gleich zu Beginn ereignete sich eine der wohl besten Szenen des Spiels. Die Erlangerinnen gewannen mit einem langen Interception Retourn Touchdown die 6:0-Führung in der Anfangsphase des Spiels. Diese ließen sie sich bis zum zweiten Viertel nicht mehr nehmen.

Für die gut gelaunten Zuschauer und die Gastmannschaft selbst eine kleine Überraschung, war die Erwartungshaltung doch eine andere. Als Underdog in die Partie gestartet, konnten die Erlangerinnen die Gäste in der Anfangsphase doch ziemlich ärgern.



Erst kurz vor der Halbzeit holten die Kobra Ladies aus Berlin mit 8:6 auf und konnten so mit einem kleinen Vorsprung in die Pause gehen. Im dritten Viertel zeigten sich die Berlinerinnen weiter stark und bauten den eigenen Vorsprung auf 22:6 aus. Letztendlich machte nun die Erfahrung und Kondition den entscheidenden Unterschied.



Im letzten Viertel hat die Gastmannschaft aus Berlin den Sack konsequent zugemacht. Die Spielerinnen hatten schlussendlich den längeren Atem und konnte einen nun ungefährdeten 30:6-Auswärtssieg feiern.

Und danach? Beide Mannschaften haben den Abend gemütlich zusammen ausklingen lassen. Was bleibt ist aber nicht nur die Wiedersehensfreude mit guten Freunden. Die Shark Ladies haben einer absoluten Topmannschaft gekonnt die Stirn geboten und damit gezeigt, wo dieser Weg noch hinführen kann.

Milena Kühnlein