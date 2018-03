Erlangen: Sieger für LGL-Neubau-Gestaltung gekürt

ERLANGEN - Zeit für Kunst am Bau: Nach der Bekanntgabe des Siegers für die Gestaltung am KuBiC-Frankenhof, stehen nun auch die drei Sieger für die Gestaltung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) fest.

Michael Schrattenthalers Vierkantkonstruktion mit LED, die einen Baum umschließt. Die „transformationen“ von Albert Weis und Dagmar Buhrs Inschriften aus weißem Keramik auf grauer Betonwand (Ausschnitt). Foto: Daniel Herwig



Viereinhalb Monate nach dem Richtfest für den Neubau des Verwaltungsgebäudes am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wurde nun der Kunst-am-Bau-Wettbewerb entschieden. Das Staatliche Bauamt Erlangen-Nürnberg hatte dafür einen Wettbewerb in einem offenen Bewerbungsverfahren ausgeschrieben.

Von der Jury wurden 15 Künstler ausgewählt und zur Abgabe von Wettbewerbsbeiträgen für drei Standorte am und im Gebäude aufgefordert. Die Entscheidung fällte eine Jury mit je einem Vertreter der Bauverwaltung und der Obersten Baubehörde, einem Vertreter des Bayerischen Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, einem Vertreter des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und dem planenden Architekten.

Folgende Arbeiten wurden zur Realisierung empfohlen: für den Innenhof Michael Schrattenthalers "Brillant" (Waldmünchen), eine Vierkantkonstruktion mit LED, die einen Baum umschließt. Fürs Foyer die Deckeninstallation "transformationen" von Albert Weis (Berlin) und für den Garten Dagmar Buhrs (Nürnberg) Inschriften aus weißem Keramik ("Aromen Tasten/ Auf/ Duft spazieren") auf grauer Betonwand.

