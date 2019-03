Erlangen sieht am St. Patrick's Day grün

Erlangen sieht grün — Sankt Patrick ist der Schutzpatron der Iren. Jedes Jahr feiert die grüne Insel am 17. März den Tag ihres Heiligen — und die ganze Welt feiert mit. Selbstverständlich in Erlangen auch die Irish Pubs Goldener Mond (Bild), Murphy‘s Law und Granny Mac's. Und wenn der irische Nationalfeiertag auf einen Sonntag fällt wie dieses Jahr, kann beim Feiern schnell mal ein ganzes Wochenende draus werden. Wobei: Der Doppeldeckerbus fuhr in der Inneren Brucker Straße dann doch nur an Paddy‘s Day vor. © Foto: Berny Meyer