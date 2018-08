Erlangen: Siemens-Beschäftigte auf den Weg mitnehmen

ERLANGEN - Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat haben die Neuausrichtung des Siemens-Konzerns "zur Kenntnis genommen".

Auch in Erlangen wird der von Siemens geplante Umbruch zu spüren sein. IG Metall und Betriebsrat appellieren an den Konzern, die Beschäftigten dabei mitzunehmen und beim „Filetieren“ nicht zu vergessen. © Ulrich Schuster



Auch in Erlangen wird der von Siemens geplante Umbruch zu spüren sein. IG Metall und Betriebsrat appellieren an den Konzern, die Beschäftigten dabei mitzunehmen und beim „Filetieren" nicht zu vergessen.



Wie berichtet, hat der Vorstand der Siemens AG unter dem Oberbegriff "Vision 2020+" ein "Update zur strategischen Ausrichtung" des Unternehmens bekannt gegeben. Diese Pläne enthalten im Wesentlichen eine Zusammenfassung der bislang fünf industriellen Divisionen (Digitale Fabrik, Power & Gas, Energy Management, Building Technologies und Process Industries and Drives) auf künftig nur noch drei weitgehend autonom arbeitende Geschäftsbereiche.

IG Metall und Gesamtbetriebsrat sehen, dass diese grundsätzliche Neuausrichtung des Konzerns den veränderten Rahmenbedingungen im Marktumfeld und dem strukturellem Wandel Rechnung trägt. IG Metall und Betriebsräten ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Neuausrichtung in jedem Fall dem Erhalt langfristiger Stabilität der Siemens AG dient und damit auch die Beschäftigung sichert.

Zwingende Voraussetzung dafür ist es laut IG Metall "die Beschäftigten auf diesem Weg mitzunehmen, ohne dass sie Nachteile erleiden. Insbesondere die Vereinbarung zur Standort- und Beschäftigungssicherung ,Radolfzell‘ darf nicht angetastet werden, ebenso die Tarifbindung und Mitbestimmung."

Die strukturelle Abgrenzung der künftigen Geschäftsbereiche dürfe laut IG Metall und den Betriebsräten "nicht den ersten Schritt darstellen, sie immer weiter voneinander zu distanzieren". Sie müssten auch in Zukunft eine gesellschaftsrechtliche Einheit bilden, deren Teile der angestrebten Teilautonomie zusammen auftreten und gemeinsame Ziele verfolgen.

Jürgen Kerner, Hauptkassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Siemens AG: "Wenn Siemens sich neu aufstellt, sollte das vor allem mit dem Ziel nachhaltiger Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit geschehen Eine Ausrichtung des Unternehmens auf die operativen Geschäfte ist richtig – wichtig ist dabei alle Mitarbeiter mitzunehmen und Ängste zu vermeiden". Für die Arbeitnehmerseite sei wichtig, dass die Neuaufstellung unter dem Dach der Siemens AG erfolgt. Den möglichen Weg in eine Holdingstruktur werde nicht akzeptiert. "Das Filetieren von Konzernen mit breitem Portfolio ist momentan zwar ein beliebtes Spiel der sogenannten Finanzmärkte, ein Unternehmen wie Siemens kann aus eigener Stärke agieren", so Kerner.

Birgit Steinborn, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Siemens AG erklärt: "Mit der Neuaufstellung befindet sich das Unternehmen weiter in einem Strukturwandel, der aber nicht zu Lasten der Belegschaft gehen darf".

Die neue Ausrichtung dürfe nicht dazu führen, dass Marke und Identität von Siemens als vernetzter Technologiekonzern verloren gingen. "Es kommt darauf an, dass die bestehenden Geschäfte weiterentwickelt, Wachstum geschaffen und die hervorragenden Kompetenzen der Belegschaft ausgebaut werden. Die Mitarbeiter erwarten gerade in Zeiten des Wandels verlässliche und zukunftsorientierte Perspektiven statt kurzsichtigen margenfixierten Um- und Abbau", sagt Birgit Steinborn.

Gestern präzisierte Vorstandschef Joe Kaeser den Umbau: "Siemens ist gegenwärtig in einer sehr starken Position", sagte er vor Analysten und Journalisten in München. Man sei "great again" – und das seien keine "fake news". Kaeser ließ anklingen, dass er eher an zusätzliche Mitarbeiter denkt. Der Siemens-Chef lobte die weltweit 377 000 Kollegen.

