Die Unsicherheit in der Belegschaft steigt: Deshalb haben sich etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens und IG Metall am Mittwoch auf der Erlanger Freyeslebenstraße versammelt. Sie protestierten gegen den geplanten Personal-"Kahlschlag" in der Kraftwerksparte des Unternehmens: "Power & Gas". © Harald Sippel