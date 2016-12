Erlangen: Silberschmuck geklaut

Weihnachtsmarktbude war das Ziel von Einbrechern - 19.12.2016 12:20 Uhr

ERLANGEN - Auf dem Neustädter Kirchenplatz in Erlangen ist am Wochenende in der Nacht zum Samstag, 17. Dezember, eine Weihnachtsmarktbude aufgebrochen worden.

Polizei/Symbolbild © Foto: colorbox



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Ein oder mehrere noch unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.30 Uhr, Silberschmuck im Wert von etwa zweitausend Euro aus dem Verkaufsstand entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter (0911) 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

en