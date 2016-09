Erlangen: Sind Radwege auf Straßen zu unsicher?

ERLANGEN - Ein Artikel im Magazin „abfahren“, der Zeitschrift des Verbundes Service und Fahrrad e. V. (VSF) unabhängiger Fahrradhändler, belebt die Debatte um Radwege neu. Tenor des Artikels: Radwege auf von Autos befahrenen Fahrbahnen sind objektiv und subjektiv zu unsicher, besser sind eigene Fahrradwege wie in Holland oder Dänemark.

War anfänglich gewöhnungsbedürftig: Der Wechsel aus der verkehrsberuhigten Nürnberger Straße auf die markierte Fläche auf der Fahrbahn, als man sich schon „sicher“ auf dem Gehsteig-Radweg glaubte. © Harald Sippel



Begonnen hatte die Debatte um den richtigen Radweg allerdings genau andersherum. Radfahrer fühlten sich in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend gegängelt, wenn sie auf so genannte Bordsteinradwege verbannt wurden. Diese trennten sie zwar vom fließenden Verkehr auf der Straße ab, waren aber oft sehr schmal, was Kollisionen mit Fußgängern provozierte – Kinderwagen stellten sich nicht selten als unüberwindbare Hindernisse dar. Zudem waren (und sind) Bordsteinradwege an Grundstücksausfahrten immer ein wenig riskant, da viele Autofahrer auf Geh- und Radweg herausfahren müssen, um den Verkehr einschätzen zu können. Und schließlich: Viele Bordsteinradwege waren und sind häufig in einem schlechteren Zustand als die begleitende Straße, was für zusätzlichen Verdruss sorgt(e).

Mit der Novellierung der Straßenverkehrsordnung (StVO) im Jahr 1997 wurde es gestattet, Radfahrstreifen auch auf „normalen“ Straßen einzurichten – was sukzessive auch umgesetzt wurde. „Da die neue Rad-Infrastruktur auf der Straße gleichzeitig relativ günstig ist und häufig kein komplettes Umbauen von Straßenquerschnitten erforderte, war sie schnell beliebt bei deutschen Kommunen. Lästige Diskussionen über die Neuverteilung von begrenztem öffentlichen Raum mussten nicht geführt werden, weil Parkplätze und Kfz-Spuren meistens erhalten blieben.“

Tatsächlich, so das VSF-Magazin, habe diese Infrastruktur in vielen Städten und Gemeinden substanzielle Verbesserungen für Radfahrer mit sich gebracht – vor allem für jene, die schnelles und hindernisfreies Vorankommen bevorzugen, es sei also ideal für „erfahrene, schnelle und sichere Radfahrer“.

Eine gute Rad-Infrastruktur müsse aber für alle da sein, meint der VSF. Das Fahren auf Radstreifen auf der Straße verunsichere weniger geübte Radfahrer, Parker in der zweiten Reihe müssten gefährlich umkurvt werden, zusätzliche Gefahr drohe durch plötzlich sich öffnende Autotüren auf der Fahrerseite. Der VSF folgert: „Das ist nur etwas für erfahrene Radfahrer, nicht jedoch für die Allgemeinheit.“ Es sei also kein Wunder, wenn gerade verunsicherte Radfahrer lieber wieder auf den Bordsteinradweg zurückkehren – notfalls auch dort, wo Radfahrer gar nicht vorgesehen sind.

Für Martin Völlmecke vom ADFC Erlangen ist der Vorstoß des VSF nicht unbedingt überraschend, wenngleich er mit der StVO-Novelle gut leben kann. „In Erlangen“, so sagt er, „haben wir damit überwiegend gute Erfahrungen gemacht“, auch wenn es Schwachstellen gebe. Aber: „Insgesamt wurde die Novelle nahezu vorbildlich umgesetzt.“ Die Diskussion über die „richtigen“ Radwege dauere aber weiter an – auch auf einem bevorstehenden Seminar des ADFC Bayern in Hersbruck werde das Thema wieder aufgenommen. Eine erneute Regel-Änderung stehe aber wohl nicht an.

Was Völlmecke mehr beschäftigt, ist die nicht enden wollende Diskussion über das Radfahren in der Fußgängerzone. Zwar existiere mit der Kammerer-, Halbmond- und Apfelstraße eine Radfahrtrasse außerhalb der Fußgängerzone, doch sei diese immer wieder durch (verbotswidrig) parkende Autos so eng, dass Radfahrer und Fußgänger höllisch aufpassen müssten. Auch durch hohes Fußgängeraufkommen in diesen Straßen komme es immer wieder zu heiklen Situationen.

Entspannter ginge es nach seinen Erfahrungen gemeinsam in der Fußgängerzone, ist Völlmecke überzeugt, selbst die Polizei sehe keine Probleme und würde einem Probebetrieb zustimmen.

PETER MILLIAN