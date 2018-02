Erlangen: Skurriler Feuerwehr Einsatz am Siemens-Hochhaus

Feuerschein war im Innern zu sehen - Rauch stieg auf dem Dach auf - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit zwei Drehleitern und mehreren Löschfahrzeugen rückte die Erlanger Feuerwehr in der Nacht auf Montag am Siemens-Hochhaus an. Der Grund: Es war deutlich ein Feuerschein im Innern zu sehen und Rauch stieg vom Dach des Gebäudes auf. Dann drang die Feuerwehr in das Haus ein und machte eine skurrile Entdeckung.

Morgens kurz nach 1.30 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden, weil jemand Feuerschein im Haus der Flessabank an der Ecke Werner-von-Siemens-Straße/Zeppelinstraße gesehen hatte.

Mit zwei Drehleitern und mehreren Löschfahrzeugen war die Erlanger Feuerwehr ausgerückt, und nachdem an der Flessabank nichts zu erkennen war, wurden schließlich flackernde Lichter in einem der oberen Stockwerke vom Siemens-Hochhaus ausgemacht. Außerdem war auf dem Dach des Hochhauses Rauch deutlich zu erkennen.

Von zwei Seiten wollten die Kräfte in das Gebäude eindringen, bis Einsatzleiter Achim Ande Entwarnung geben konnte: Es waren nur flackernde Lichter, die es so aussehen ließen, als ob Flammen loderten. Offenbar waren dort in den Büroräumen Leuchtschriften in Betrieb, die in verschiedenen Farben flackerten und wie Feuerschein aussahen.

Ausgerechnet zur selben Zeit hatte sich wohl durch die Klimaanlage auf dem Dach Wasserdampf gebildet, der in der Nacht wie Rauch aussah. Die bereits ausgerollten Löschschläuche konnten also gleich wieder eingerollt werden, und nach einer halben Stunde rückten alle Kräfte wieder ein.