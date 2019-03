Erlangen: Smartphones für rund 5000 Euro gestohlen

ERLANGEN - Bislang Unbekannte haben drei hochwertige Mobiltelefone im Wert von rund 5000 Euro aus einem Computergeschäft in der Innenstadt entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchten die unbekannten Täter am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr ein Computergeschäft in der Hauptstraße. Zunächst unbemerkt öffneten sie gewaltsam eine Glasvitrine und stahlen daraus die drei hochwertigen iPhones. An der Vitrine entstand ein geringer Sachschaden im zweistelligen Bereich.

Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33 zu melden.

