Erlangen soll den Klimanotstand ausrufen

Junge Klimaaktivisten setzen sich auf der Bürgerversammlung mit zwei Anträgen durch - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit einer Mehrheit von 99 Prozent sind am Donnerstagabend zwei Anträge von jungen Klimaaktivisten, unter anderem von "Fridays for Future", in der Erlanger Bürgerversammlung abgestimmt worden. Gefordert wird darin unter anderem, in Erlangen den Klimanotstand auszurufen.

Rund 800 Teilnehmer protestierten auf dem Schlossplatz in Erlangen für den Klimaschutz. © Harald Sippel



Rund 800 Teilnehmer protestierten auf dem Schlossplatz in Erlangen für den Klimaschutz. Foto: Harald Sippel



Auf der Bürgerversammlung für die Gesamtstadt hatten die Jugendlichen zwei Anträge zum Klimanotstand und zu Klimaschutzmaßnahmen eingebracht. Darin wird der Stadtrat aufgefordert, "die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anzuerkennen". Dies soll unter anderem durch die Umwidmung städtischer Gelder erreicht werden.

Bilderstrecke zum Thema Fridays For Future in Erlangen: Plakate und Statements für mehr Klimaschutz 800 Kinder und Jugendliche haben in Erlangen wieder für den Klimawandel demonstriert. Auch die Bewegung "Parents For Future", also die Eltern, waren dabei. Nach einer Kundgebung am Schlossplatz gingen die Teilnehmer in einem langen Zug mit vielen Transparenten durch die Hauptstraße zum Rathausplatz.



Mit dem Antrag, der mit überragender Mehrheit angenommen wurde, muss sich der Stadtrat nun innerhalb von drei Monaten befassen.

Ein erster Termin mit dem OB soll nächsten Dienstag stattfinden.

hör