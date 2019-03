Erlangen soll einen Gedenkort für die Opfer der Euthanasie erhalten

ERLANGEN - Der Stadtrat Erlangen hat sich auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für eine Gedenkstätte für die während der NS-Zeit ermordeten Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen (Hupfla) votiert.

Im östlichsten Teil es Kopfbaus der Hupfla soll die Gedenkstätte einziehen. © Harald Sippel



Quer durch alle Fraktionen und Gruppierungen war man sich einig, einen „Ort der Erinnerung“ an die rund 2500 Euthanasie-Opfer zu schaffen und die NS-Verbrechen, die in Erlangen begangen wurden, an einem authentischen Ort zu dokumentieren. Die Stadt will sich dabei mit einem Drittel an den Kosten beteiligen.

Untergebracht werden soll die Gedenk- und Lernstätte im östlichsten Teil des Hupfla-Kopfbaus.

Dort stünden, so Oberbürgermeister Florian Janik, rund 500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung.

