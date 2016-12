Erlangen: Spaß mit Reggae, Ska und noch viel mehr

Die Münchner Band Jamaram versetzte das Publikum in der Clubbühne des E-Werks in Feierlaune - vor 6 Minuten

ERLANGEN - Die achtköpfige Gruppe Jamaram, die durch zahllose Roadtrips zusammengeschweißt wurde, sorgte im E-Werk für ausgelassene Stimmung und ein ausverkauftes Konzert.

Die Musiker von Jamaram haben es drauf, ihr Publikum mitzureißen — wie jetzt wieder bewiesen wurde. Unser Bild zeigt sie beim Auftritt in Ebermannstadt. © Huber-Altjohann



Jamaram verbindet Reggae und Ska mit Hip-Hop-Elementen, gelegentlich sogar Balkan-Beat. Daher ist es umso verwunderlicher, dass die Band nicht etwa aus Rio de Janeiro kommt, sondern im Jahr 2000 ausgerechnet in München gegründet wurde.

Die Inspirationsquelle der Musiker sind die vielen gemeinsamen Reisen, die die Band in die ganze Welt, vor allem aber nach Lateinamerika geführt haben. Dies schlägt sich deutlich in ihrem Sound nieder: Mit Trompeten und simpler Percussion strahlen die Männer eine kompatible Mischung aus Entspanntheit und Feierlaune aus – diese Stimmung wird vom ersten Ton an auf die Zuschauer übertragen, und nicht erst beim Hit „Lonely“ befindet sich das gesamte Publikum in Bewegung.

Bereits 13 Alben

Die durchaus berechtigte Frage, ob Deutsche denn überhaupt derartige Musik authentisch machen können, lässt sich bedenkenlos bejahen: Denn Jamaram lässt sich in kein Genre pressen – sie schreiben sich keinen bestimmten Stil vor, die einzige Regel ist die Freude an der Musik und am Leben.

Mit bereits 13 Alben und über 1200 Live-Shows begeistert Jamaram seit 15 Jahren die Fans – dass die Band dennoch nicht im Saal des E-Werks, sondern lediglich in der Clubbühne gespielt hat, erscheint daher verwunderlich.

Intime Atmosphäre

Doch andererseits wird dadurch genau jene intime Atmosphäre erzeugt, von der Jamaram so lebt: Eine Atmosphäre, die es den Musikern ermöglicht, ihr Publikum mit einzubeziehen, mit auf die Bühne zu nehmen, sich mit ihm zu unterhalten.

Auch in Erlangen hat der bunte Zirkus bereits mehrmals Halt gemacht – dank ständig neu produzierter hochwertiger Alben wird es jedoch auch dem Erlanger Publikum niemals langweilig. Denn derzeit sind die Jungs von Jamaram mit ihrem zuletzt erschienenen Album „Heavy Heavy“ unterwegs. Wer die bunte Truppe verpasst hat, hat jedoch Grund zur Hoffnung: denn 2017 wird Jamaram durch ganz Deutschland touren.

