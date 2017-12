Erlangen: Spenden retten dem kleinen Kayan das Leben

Herzkranker Junge aus dem Irak bekommt große Chance dank Erlanger Bürger - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Der kleine Kayan ist putzmunter und das verdankt er der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung Erlangens und Umgebung. Binnen weniger Tage gingen über hundert Überweisungen für eine lebensrettende Operation ein.

Gespendet haben auch die Rotarier (v. l.): Stephan Roscher (Vizepräsident des Rotary Clubs Erlangen-Schloss), Prof. Dr. Sven Dittrich (Leiter der Kinderkardiologie des Uni-Klinikums), Kayan und Athraa Alsowaijt, Prof. Dr. Robert Cesnjevar (Leiter der Kinderherzchirurgie des Uni-Klinikums) und Joachim R. Lehmann ( Rotary Club Erlangen-Schloss). © Uni-Klinikum



Im November konnte der schwer herzkranke Junge aus dem Irak im Rahmen der Aktion "Kinderherz-OP" am Universitätsklinikum Erlangen operiert werden. "Es musste dann plötzlich ganz schnell gehen", berichtet Prof. Dr. Robert Cesnjevar, Leiter der Kinderherzchirurgischen Abteilung. "Das Herz versorgte Kayans Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und seine Haut verfärbte sich blau." Knapp vier Stunden dauerte der lebensrettende Eingriff, bei dem die Ärzte das große Loch in der Kammerscheidewand verschlossen und die rechte Herzkammer erweiterten, damit das Blut von dort aus nun ungehindert in die Lunge strömen kann. "Alles ist gut verlaufen, Kayan geht es ausgezeichnet", freut sich Prof. Dr. Sven Dittrich, Leiter der Kinderkardiologischen Abteilung. "Wir sind überwältigt von der unglaublichen Resonanz auf unseren Spendenaufruf. Binnen weniger Tage gingen über hundert Überweisungen bei uns ein. Jeder noch so kleine Betrag ist eine wertvolle Hilfe."

Athraa Alsowaijt, Kayans Mutter, kann ihre Erleichterung und ihre Verbundenheit kaum in Worte fassen. "Von ganzem Herzen danke ich allen Menschen, die meinem Sohn die Chance auf ein normales Leben geschenkt haben", sagt die 28-Jährige.

Die Aktion "Kinderherz-OP" ist eine Initiative der Kinderkardiologischen Abteilung und der Kinderherzchirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen.

Spendenkonto: Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, IBAN: DE11 7635 0000 0000 0007 70

BIC: BYLADEM1ERH

Verwendungszweck: "Kinderherz-OP"

en