Erlangen: Spider Murphy Gang 2019 bei "Live am See"

Vorverkauf für Konzert am Dechsendorfer Weiher hat begonnen - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Das Programm für einen der Abende der Konzert-Reihe am Dechsendorfer Weiher im kommenden Jahr steht fest — und auch der Vorverkauf hat begonnen: Beim „Live am See“-Festival am 20. Juli 2019 treten Claudia Koreck, die Münchener Freiheit und die Spider Murphy Gang auf.

Die Spider Murphy Gang mit ihrem Frontman Günther Sigl (Mitte) und dem Gitarristen Barny Murphy hat sich seit ihren Anfängen zu einer der beliebtesten deutschen Popbands entwickelt. © Hans von Draminski



Im nächsten Jahr darf man sich auf ein Wiedersehen mit einer der kultigsten Bands des Landes freuen: Die Spider Murphy Gang, die bereits 2014 bei „Live am See“ begeisterten, kehrt nach fünf Jahren zurück ans Dechsendorfer Seeufer.

Seit ihren Anfängen in der Münchner Musikszene Ende der 70er-Jahre hat sich die Band um Frontmann Günther Sigl und Gitarrist Barny Murphy zu einer der beliebtesten deutschen Popbands entwickelt. Von Beginn an erarbeitete sich die Gruppe den Ruf einer exzellenten Live-Band und spielte zahlreiche Konzerte, darunter auch Auftritte vor über 100.000 Zuschauern. Und obgleich ihre größten Erfolge zeitgleich mit der „Neuen Deutschen Welle“ in den Achtziger Jahren zusammenfielen, hat sich die Band doch mit ihrer bayerischen Variante des Rock’n’Roll stets eine Eigenständigkeit bewahrt, die ihr bis heute eine treue Fangemeinde beschert.

Gemeinsam mit Gitarrist Willie Duncan, Saxofonist Otto Staniloi, Schlagzeuger Paul Dax und Pianist Ludwig Seuss laden die beiden Bandgründer die Besucher so auf eine Zeitreise durch ihre über 40-jährigeBandgeschichte, multimedial untermalt von Bild-Einblendungen. Und eines ist sicher: diese Band zieht ihre „Rock’n’Roll Schuah“ noch lang nicht aus.

Zuvor gibt es eine Formation zu erleben, die ebenfalls auf eine fast 40-jährige Bandhistorie zurückblicken kann und bis heute zu den wichtigsten Bands der deutschen Popgeschichte zählt: Seit ihrer Gründung 1980 steht die Münchener Freiheit für deutschsprachigen Poprock, der ans Herz geht. Mit Hits wie „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“, „Tausendmal du“ und „So lang’ man Träume noch leben kann“ feierte die Band beispiellose Erfolge – und das sogar im englischsprachigen Ausland. Im Herbst 2011 entschloss sich Gründungsmitglied Sänger Stefan Zauner, eigene Wege zu gehen und aus der Band auszusteigen. Mit dem Bayreuther Jörg-Tim Wilhelm konnte schnell ein mehr als würdiger Nachfolger gefunden werden, der seitdem neue und alte Fans an Mikrofon und Gitarre begeistert.

Den Konzertreigen eröffnen wird keine Unbekannte: Claudia Koreck gilt als Vorreiterin der sogenannten Neuen Bayerischen Welle. Bereits ihr erster Song „Fliang“ aus dem Jahr 2007 avancierte zum großen Hit und machte den bairischen Dialekt nach langen Jahren wieder populär. Bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest war Claudia Koreck mit dem Lied „I wui dass du woaßt“ für Bayern dabei.

Trotz ihrer Heimatverbundenheit zieht es die Sängerin immer wieder um den Globus, was sich auch in ihrer Musik widerspiegelt – die Songs auf ihrem aktuellen Album „Holodeck“ wurden sowohl auf Bayerisch als auch auf Englisch eingesungen.

