Erlangen: Sprechkünstler locken "Berg"-Besucher an

ERLANGEN - Es ist eine alte Kunst, die fast verschwunden ist. Der "Rekommandeur" ist die Person, die das Berg-Publikum anspricht und zum Öffnen des Geldbeutels motiviert – um in das Karussell einzusteigen oder das Glück beim Geschicklichkeitsspiel zu suchen. Eine Berg-Bestandsaufnahme.

„Herrreinspaziert“: Eric Mahm-Möbius, Milco Galle und Kevin Grah (von links nach rechts) sind Rekomanndeure, also Sprechkünstler, auf der Bergkirchweih. Foto: Helmut Bresler



"Hier ist der Mega-Kick mit dem Mega-Blick: Wir legen Ihnen Erlangen zu Füßen. Hallo Kapitäne. Einmal gewinnen, einmal der Sieger sein. Spielen Sie mit. Nur noch ein Schiff frei. Wollt ihr noch mal? Dann alle Hände nach oben. Festhalten, wir rocken den Berg! Ab geht die Post." Kesse Sprüche.

Der flanierende Besucher kennt keinen Halt. Es geht immer weiter. Vorbei an Schießbude, Karussell und Mandelbude. Das passt so gar nicht in die Geschäftsinteressen der Marktkaufleute und Schausteller. Sie wollen die Berg-Gänger an die Kasse locken.

Dabei gewinnt ein Trend neue Bedeutung, der fast schon ausgestorben war. Der Rekommandeur hat das Mikrofon in der Hand, ein lockeres Mundwerk, ist witzig und unterhaltsam. Aus dem Vorbeigehen ist ein neugieriges Zuhören geworden. Und, nach einer Pause, der Gang zur Kasse. Der Rekommandeur hat gewonnen.

Eric Mahm-Möbius arbeitet am Freifallturm "Hangover" und Kevin Grah am Karussell "Voodoo Jumper". Beide kommen von privat, wie es in Schaustellerkreisen heißt. Das bedeutet, dass sie aus keiner Familie des reisenden Gewerbes stammen.

Mit 21 Jahren ist Kevin Grah aus Düren der Jüngste. Als Jugendlicher hat er auf dem Rummel sein Taschengeld am Kinder-Skooter aufgebessert und entdeckte das Mikrofon. Das hat ihm Spaß gemacht und er begann, seinen Stil zu entwickeln. "Auf welche Sprüche reagiert das Publikum? Was kommt an, was nicht? Das war spannend", so seine Erinnerung.

Eine feste Regel gibt es

Eric Mahm-Möbius sitzt in seinem Mini-Container, der in die Rückfront des Freifallturmes eingebaut ist und hat von seiner Position aus alles im Blick, dank einer Glasscheibe über ihm auch die Gondel an der höchsten Position.

"Jetzt geht es ganz nach oben, dort wo die Geister toben. Keine Angst, da ist noch nie einer oben geblieben, denn runter kommen sie alle! Wollt ihr noch zehn Sekunden die Aussicht genießen? Bitteschön. Aber dann will ich Euch schreien hören! Viel Spaß", tönt es aus den Lautsprechern mit einem Hall-Effekt am Schluss und mit einem kräftigen Schuss aus der Nebelkanone untermalt.

Seit fünf Jahren ist der 30-jährige aus Soest hier fest angestellt und liebt das Spiel mit dem Publikum. "Klar, da gibt es immer viele Ansätze für einen flotten Spruch. Die Moderation darf da schon mal etwas frecher werden, wobei es eine feste Regel gibt: Es muss jeder lachen können, auch derjenige, der gerade in meinem Blick ist", schildert er seine Berufsauffassung. Beide, Kevin Grah und auch Eric Mahm-Möbius haben eine sympathische, leicht sonor klingende Stimme. Sie weckt Vertrauen.

Kevin Grahs Arbeitsplatz wird von zwei großen Bildschirmen sowie unzähligen Knöpfen dominiert. In der Mitte, unübersehbar, das Mikro. Wie ein Klavierspieler klickt er einzelne Effekte an – lässt in der Karussell-Mitte Feuer spucken, variiert im Sekundentakt die Lichtstimmung und hat immer einen coolen Spruch auf Lager.

"Abends ist hier immer Maßkrug-Parade. Aber alle stellen vor der Fahrt brav den Krug ab, nachdem sie sich noch einen kräftigen Schluck gegönnt haben. Und bisher hat auch noch keiner nach der Reise seinen Krug vergessen", schildert er seine Erlanger Erlebnisse. Jingles, kurze und prägnante Musikschnipsel mit hohem Bekanntheitsgrad, haben beide Rekommandeure in großer Vielfalt zur Auswahl.

Die beiden Männer sind nur für ihre Arbeit mit der Stimme und für die Steuerung des Karussells angestellt. Auf- und Abbau oder der Chip-Verkauf an der Kasse gehören nicht zum Job. Am Steuerknüppel gibt es nur Wasser oder Cola zu trinken. Eine Maß am Abend ist für beide keine Verlockung. "Hier am Motor gilt die Null-Promille-Regel ohne Ausnahme. Das Feierabend-Bier definitiv erst, wenn wir geschlossen haben, das Licht erloschen und die Gondel in Parkposition gefahren ist", so beide übereinstimmend.

"Das Geschäft mit Leben füllen"

)Milco Galle ist seit rund 35 Jahren Berg-Stammgast. Sein Spiel "Steamboat Racing" ist für viele Berg-Gänger Kult. "Einmal gewinnen, einmal der Sieger sein. Wir haben jetzt wieder eine komplette Truppe. Kapitäne, aufgepasst. Die 7 führt, dicht dahinter die 3 und die 9. Wer schafft es?" Diese Texte kennen viele.

Es kommt vor, dass einzelne Besuchergruppen im Chor mitsprechen – und alle, inklusive dem Chef, am Ende lachen. Technische Unterstützung mit Licht-Effekten oder prägnanten Musik-Einspielern kommen hier nicht vor. Hier regiert das Wort. "Zum Spiel gehört das Reden. Ich muss das Geschäft mit Leben füllen.

In Erlangen habe ich natürlich einen hohen Bekanntheitsgrad, aber trotzdem muss ich arbeiten und jede Runde spannend gestalten. Das hat jeder Kunde verdient, egal ob bei einem Rennen mit fünf Schiffen oder vollbesetzt mit zwölf Dampfern", so seine Arbeitsauffassung.

HELMUT BRESLER