Erlangen: Starsolist bei "Klassik am See"

Pianist Martin Stadtfeld kommt an den Dechsendorfer Weiher - vor 3 Stunden

ERLANGEN - Das Programm für "Klassik am See 2018" am Mittwoch, 25. Juli, ab 19.45 Uhr am Dechsendorfer Weiher steht fest. Und: Der vierfache "Echo"-Preisträger Martin Stadtfeld ist diesjähriger Starsolist.

Lässt bei „Klassik am See“ Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op. 54 erklingen: „Echo“-Preisträger Martin Stadtfeld. © Yvonne Zemke/Sony Classical



Martin Stadtfeld ist einer der bekanntesten deutschen Pianisten. Mit seiner Debüt-CD, die Goldberg-Variationen von Bach, die ihm sogleich einen "Echo" einbrachte, etablierte er sich als einer der führenden Interpreten der Musik Johann Sebastian Bachs und der deutschen Romantik. Bei "Klassik am See" wird Martin Stadtfeld zusammen mit der Jungen Philharmonie Erlangen Robert Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op. 54 erklingen lassen.

Mit großen Orchestern

Der mittlerweile vierfache "Echo"- Klassik-Preisträger gewann 2002 den ersten Preis beim Bach-Wettbewerb in Leipzig und veröffentlichte im selben Jahr seine Debüt-CD. Mittlerweile gibt Stadtfeld regelmäßig Konzerte mit großen Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, der Academy of St. Martin in the Fields, dem Leipziger Gewandhausorchester oder den Wiener Symphonikern. Zudem gastiert er in internationalen Konzerthäusern, wie dem Seoul Arts Center, dem National Center of Performing Arts in Peking oder dem Concertgebouw in Amsterdam und auf Festivals, beispielsweise den Salzburger Festspielen, dem Schleswig Holstein Musik Festival und dem Menuhin Festival in Gstaad.

Pädagogisches Anliegen

Mit der Musik verbindet Martin Stadtfeld auch ein pädagogisches Anliegen: Oft besucht er Schulen, um mit Kindern und Jugendlichen über Musik und seine Arbeit zu sprechen und damit Begeisterung für klassische Musik bei der jungen Generation zu wecken.

Bereits 2012 begeisterte Stadtfeld vor ausverkauften Rängen bei "Klassik am See".

Das Programm von "Klassik am See" umfasst im ersten Konzertteil Georges Bizets "Carmen Suite No. 1" und Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll, op. 54 unter dem Dirigat von Gordian Teupke. Im zweiten Konzertteil erklingen Carl Orffs "Carmina Burana", dirigiert von Ronald Scheuer.

