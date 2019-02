Erlangen: Statt Einbrecher war es eine Feier

Spektakuläre Polizeiaktion bei einer Schule in der Innenstadt - vor 53 Minuten

ERLANGEN - Zu einem spektakulären Einsatz kam es am vergangenen Samstag kurz nach 20 Uhr: Polizisten umstellten eine Schule in der Erlanger Innenstadt und suchten per Hubschrauber nach Verdächtigen.

Ein Anwohner hatte eine männliche Person beobachtet, wie sie in ein Fenster der Schule einstiegen war. Beamte kreisten deshalb sowohl per Fuß als auch mit dem Hubschrauber das Gebäude ein.

Unterstützt von einem Diensthund durchsuchten sie anschließend den Trakt, ohne zunächst fündig zu werden.

Dann stellte sich freilich heraus, dass in einem anderen Bereich der Schule eine Feier stattfand und ein 16-Jähriger noch Gegenstände aus einem Zimmer holen wollte. Da jedoch die Türen abgesperrt waren, hatte er sich entschlossen, über ein Fenster in den Raum zu klettern, um die vermissten Sachen zu holen.

