Erlangen steht auf gegen den Rassismus

17 Veranstaltungen in den Wochen gegen Rassismus - vor 47 Minuten

ERLANGEN - "Wir fühlen uns manchmal auf einer Insel der Glückseligen, aber wir sind es nicht", stellt Oberbürgermeister Florian Janik klar. In Zeiten von Trump, AfD und Co. seien die Internationalen Wochen gegen Rassimus, die in Erlangen vom 13. bis 26. März stattfinden, so bedeutend wie nie zu vor: "Es ist unheimlich wichtig, auch in diesem Jahr Flagge zu zeigen. Rassismus ist kein Phänomen, das an Bedeutung verliert, er ist auf dem Vormarsch".

Hunderte Erlanger nahmen im vergangenen Jahr an der Kundgebung gegen Rassismus teil. Auch 2017 wollen die Veranstalter die Bürger auf die Straße bringen. Am Freitag, 24. März, startet die Demonstration vor dem Rathaus. © Foto: privat



Hunderte Erlanger nahmen im vergangenen Jahr an der Kundgebung gegen Rassismus teil. Auch 2017 wollen die Veranstalter die Bürger auf die Straße bringen. Am Freitag, 24. März, startet die Demonstration vor dem Rathaus. Foto: Foto: privat



Und das nicht irgendwo in der Welt oder in Deutschland, sondern auch in der Region. Einer der Höhepunkte wird deshalb der Vortrag von Jonas Miller am 22. März in der Städtischen Wirtschaftschule sein.

Der Journalist hat rechtsextreme Gruppen in Franken erforscht. "Hier sitzt das Who is Who der rechten Szene in ganz Deutschland, vom Hardcore-Nazi bis zum Rechtsintellektuellen", erklärt Miller. "Die Ideologie ist brandgefährlich! Man sieht aber, wie weit sie in der Gesellschaft schon Fuß gefasst hat.

Holocaustüberlebende zu Gast

Die Wochen gegen Rassismus bieten viele weitere Hochkaräter: Der Blogger Christian Buggisch berichtet am 13. März in der Stadtbibliothek über sein Facebook-Experiment.

Er hat sich im Netz selbst in die rechte Ecke gestellt, um zu analysieren, wie sich User eine alternative Realität aufbauen. Am 17. März erzählt die Holocaustüberlebende Esther Bejarano im Albert-Schweitzer-Gymnasium aus ihrem bewegten Leben. Anschließend gibt die 92-Jährige, die als Mädchen auf einem der Todesmärsche der SS entkam, ein Konzert mit ihrer Rap-Gruppe "The Microphone Mafia".

Nach zwei Wochen voller vielfältiger Vorträge, Gesprächen, Ausstellungen, Filmvorführungen und der Aufführung des Wiener Forumtheaters am 17. März in der Franconian International School, findet am Freitag, 24. März, die "Bunt gegen Rassismus"-Kundgebung der Stadt-SMV und des Ausländer- und Migrationsbeirates am Rathausplatz statt.

"Vor allem unsere Schüler stecken hinter den Aktionen, sie machen sich sehr viele Gedanken", lobt Till Fichtner vom Bürgermeisteramt. "Von der Vielfalt leben und profitieren wir alle. Das wir sie verteidigen und wertschätzen müssen wird vielen Menschen immer bewusster", so der OB.

trk