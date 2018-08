Erlangen steigt in der Gunst der Besucher

ERLANGEN - Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) vereint unter seinem Dach die Abteilungen Tourismus, City-Management und das Erlanger Tagungsbüro. Zum Halbjahr hat nun der Verein eine erfreuliche Zwischenbilanz für die einzelnen Bereichen vorgelegt.

4,03 Prozent Leerstand gibt es in der Stadt, hat der Erlanger Tourismus und Marketing Verein ausgerechnet (hier in der Goethestraße). © Harald Sippel



Seit vier Jahren besteht die dritte und jüngste Säule des ETM: Das Erlanger Tagungsbüro (ETB). 19 Partner – von Tagungshotels, über Locations und Dienstleister – aus Erlangen und der Region tragen zum Erfolg des Netzwerkes bei.

Unternehmen und Verbände aus Erlangen und der Umgebung sowie aus ganz Deutschland zählen zu den Kunden und werden kostenfrei und unverbindlich bei der Hotel- und Locationsuche beraten und bei der Planung von Rahmenprogrammen unterstützt.

Bis Juni 2018 konnten bereits knapp 70 Anfragen an die Servicestelle verzeichnet werden. "Das sind jetzt schon fast so viele Anfragen wie im gesamten Jahr 2017. Hier waren es 86 über das ganze Jahr." so Katja Rüth, die für das Tagungsbüro zuständig ist.

22 Veranstaltungen wurden durch das ETB weiter bearbeitet und realisiert. Den größten Kongress der "Deutschen Physik Gesellschaft" mit rund 4 000 Teilnehmern unterstütze das ETB mit Zimmerkontingenten, sowie Location und Rahmenprogrammvorschlägen.

Die veranstalteten Tagungen und Kongresse tragen zur wirtschaftlichen Wertschöpfung in Erlangen bei. Allein durch die vom ETB betreuten Anfragen wurde bis zum Halbjahr eine Wertschöpfung von rund 136 000 Euro (Übernachtungen, Raummieten, gastronomischen Leistungen) für die Stadt generiert, heißt es in einer ETM-Mitteilung

Inzwischen liegen auch die Übernachtungszahlen bis Juni 2018 vor. Demnach gab es 254 348 Übernachtungen im ersten halben Jahr. Momentan verzeichnet Erlangen ein leichtes Plus von 0,7 Prozent beim Gesamtergebnis von Januar bis Juni 2018 im Vergleich zum Vorjahr.

Viele Gäste aus Deutschland

Stärkster Monat war bisher mit Abstand der Mai, nicht zuletzt wegen der Bergkirchweih. Hier wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 5,2 Prozent bei den Übernachtungen auf 49 501 und von 13,2 Prozent bei den Ankünften auf 26 595 erzielt.

Bei der Herkunft der Gäste hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verschiebung ergeben. Nach wie vor kommen die meisten Gäste, nämlich mit 173 174 Übernachtungen, aus Deutschland, was einem Plus von sieben Prozent im Vorjahresvergleich entspricht.

Aus dem Ausland haben die Gäste aus den USA mit 9 388 Übernachtungen die Nase vorne. Auf den weiteren Plätzen folgen die Niederlande mit 7946, Großbritannien und Nordirland mit 5295, China mit 5077 und Frankreich mit 4398 Übernachtungen.

Das Stadtführungsprogramm des ETM ist auch 2018 wieder sehr vielfältig. Von der Hugenottenstadt, über die Siemensstadt bis hin zur Bierstadt werden zahlreiche Facetten Erlangens beleuchtet. Insgesamt werden knapp 25 verschiedene Themenführungen angeboten. Die sonntäglichen Führungen werden von Anfang März bis Mitte Dezember veranstaltet. An den bisher 14 Terminen nahmen im Durchschnitt je Führung acht Personen teil. Sämtliche Themenführungen können auch individuell gebucht werden. Von Januar bis Juni wurden bereits über 60 Stadtführungen vermittelt, in denen insgesamt 1444 Personen geführt wurden.

Zum vierten Mal war 2018 die "Erlanger BierKulTour" im Portfolio. Die Tour, bei der die Verkostung des flüssigen Goldes im Mittelpunkt steht, konnte von Januar bis Mai gebucht werden. An den acht Terminen nahmen insgesamt 164 Personen teil. Ab September geht die Tour in die nächste Runde.

Die neu entworfene "AllerHand-Tour", bei der die Gäste verschiedene Zünfte in der vom Handwerk geprägten Hugenottenstadt kennenlernen, auch gespickt mit einigen Leckereien, startete im März. Alle acht Termine für 2018 sind bereits ausgebucht.

Aus dem Fachbereich des City-Managements ist positiv zu vermelden, dass seit Anfang des Jahres die Mitgliederzahl von 117 auf 125 Betriebe gestiegen ist.

Den Veranstaltungsreigen eröffnete dieses Jahr der Erlanger Frühling. Besonders der 1. Erlanger Food-Truck Frühling am Bohlenplatz zog hunderte Fans der handlichen Köstlichkeiten an. Gefolgt vom Tag der Altstadt bis hin zur langen Einkaufsnacht Mitte Mai mit zehnjährigem Jubiläum und dem Sommergroßprojekt "Erlanger SchlossStrand" erreichte man bis zu 115 000 Besucher und eine deutliche Frequenzsteigerung in der Innenstadt.

Die gute und enge Zusammenarbeit mit einzelnen Initiativen und Gemeinschaften wie Bohlenplatz, Wasserturmstraße und "LebenfindetAltstadt" bereichere sowohl die Arbeit des City- Managements, als auch das Gemeinschaftsgefühl unterschiedlichster Akteure in der Stadt.

So hat bereits ein Straßenfest die Obere Karlstraße belebt und zu Musik, Tanz und Aktionen geladen. In der Wasserturmstraße wird ein Straßenfest mit Food-Trucks, Aktionsständen, bunten Wimpeln und vielen Überraschungen zum Erlanger Herbst am 14. Oktober geplant.

Das City-Management stellte im Juni den Mitgliedern des Haupt-, Finanz- und Personalausschuss seine Arbeit im Geschäftsbereich "Aktives Gewerbeflächenmanagement" vor. Dabei wurde unter anderem die aktuelle Entwicklung der Leerstandssituation im Bereich Einzelhandel während des ersten Halbjahres aufgezeigt. Demnach konnten bei der Begehung der gesamten Innenstadt, die alle drei Monate stattfindet, ein positiver Trend verzeichnet werden.

Die Leerstandsquote entspricht 4,03 Prozent. Der Stadtrat zeigte sich von der Arbeit des City- Managements überzeugt diesen Weg weiter voran zu gehen, um aktiv für den Einzelhandelsstandort zu wirken.

en