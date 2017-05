Erlangen stimmt sich auf Freiluftkonzerte am See ein

ERLANGEN - Am Donnerstag gab es einen Vorgeschmack auf die Konzerte am See, der jährlich im Frühjahr gemeinsam mit Förderern und Sponsoren, Schirmherren und Vertretern aus der Politik, Wirtschaft und Kultur sowie mit Künstlern und dem Team der Konzerte stattfindet.

Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister, und Dr. German Hacke, Bürgermeister von Herzogenaurach und Schirmherr der Konzerte, eröffneten die Abendveranstaltung. Für Vorfreude auf die Konzerte sorgten musikalische Beiträge u. a. von Albrecht Mayer (künstlerischer Leiter, Dirigent und Solist von "Jazz am See"), Torsten Goods (Gitarrist und Sänger sowie künstlerischer Leiter von "Jazz am See"), Christian von Kaphengst (Bassist der Festivalband) und Bernhard Pichl am Klavier sowie des Philharmonischen Chor Herzogenaurach unter dem Dirigat von Ronald Scheuer, künstlerischer Vorstand des Klassikkultur e.V..

Rund 200 Gäste fanden sich am Donnerstagabend im Kreuz+Quer am Bohlenplatz in Erlangen ein, um sich auf die Programme von "Klassik am See" und "Jazz am See" einstimmen zu lassen und gesellig zusammenzukommen. Musikalische Darbietungen aus Klassik und Jazz weckten die Vorfreude auf die Konzerte am See.

Mehr Infos unter: www.konzerte-am-see.de

