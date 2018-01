Erlangen: Streit um Gehalt eskalierte

Gastronomin griff Angestellte verbal und körperlich an - vor 4 Stunden

ERLANGEN - Am Sonntagmorgen ist es in einer Gaststätte in Erlangen zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Arbeitskolleginnen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Streit über offene Gehaltszahlungen vorausgegangen, die eine 22-jährige Angestellte gegenüber ihrer 46-jährigen Vorgesetzten geltend machte. Im Verlauf der Streitigkeit wurde die Chefin zunächst verbal gegen ihre Angestellte ausfällig.

Der Streit spitzte sich weiter zu, und die Vorgesetzte ging nun auch körperlich gegen ihre Mitarbeiterin vor. Dies gipfelte darin, dass sie eine Tür vor der 22-jährigen Frau zuschmiss. Offenbar traf sie dabei ihre Angestellte. Diese klagte jedenfalls hinterher über Schmerzen im Fußbereich.

Polizisten als Schlichter

Die alarmierten Beamten konnten den Streit zwischen den beiden Frauen schließlich schlichten. Hinsichtlich der eventuellen Gehaltsforderungen wurden die Parteien auf den Privatklageweg verwiesen. Die Vorgesetzte hat sich strafrechtlich wegen Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten. Die entsprechenden polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

