Erlangen: StUB soll via Wöhrmühle über die Regnitz fahren

ERLANGEN - Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn hat seine favorisierte Lösung für eine Regnitzquerung der Straßenbahn präsentiert. Demnach wäre eine Streckenführung vom Platz hinter dem Bahnhof über eine Brücke auf Höhe der sogenannten Wöhrmühle in Richtung Stadtwesten mit Anschluss an den Adenauerring die beste Variante.

Die beauftragten Ingenieurbüros hatten insgesamt fünf Varianten geprüft, die nach einer Vorauswahl übrig geblieben waren. Schnell ausgeschieden war aus technischen Gründen eine Streckenführung durch die Altstadt und über den Dechsendorfer Damm - die Pfarrstraße erwies sich als unüberwindbare Engstelle.

Auch der Büchenbacher Damm (mit zwei Zufahrtvarianten) schied nach der Prüfung durch die Gutachter aus verkehrlichen und wirtschaftlichen Gründen aus, sodass nur noch zwei Varianten mit einer "Kosbacher Brücke" übrig blieben.

Auch für die Fachleute im Zweckverband überraschend fiel die letzte Prüfung zugunsten der Variante über die Wöhrmühle aus, von der aus eine lange Brücke über den Wiesengrund bis zum Anschluss an die Kreuzung Möhrendorfer Straße/Adenauerring aus, wobei die Brücke einen den Auwald im Wiesengrund schonenden Verlauf nehmen soll. Diese Lösung erhielt den Vorzug vor einer Variante, die an der Autobahnzufahrt Erlangen-Mitte den bereits vorhandenen Stummel als Startpunkt für eine Brücke quer über den Wiesengrund genutzt hätte.

