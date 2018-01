Erlangen: Sturm beschert Feuerwehr viele Einsätze

Bus prallte im Stadtosten gegen einen umgestürzten Baum - vor 5 Stunden

ERLANGEN - Das Sturmtief Friederike hat in Erlangen zwar nicht so gewütet wie in anderen Landesteilen, die Erlanger Feuerwehr war aber trotzdem im Dauereinsatz. Meist mussten umgefallene Bäume beseitigt werden.

Das Orkantief Friederike bescherte der Feuerwehr zahlreiche Einsätze. Unter anderen fiel in der Hofmannstraße ein dicker Ast auf ein Auto und beschädigte dieses. © Klaus-Dieter Schreiter



Kurz nach 13 Uhr ging es los mit dem heftigen Wind in Erlangen, der sogleich in der Gleiwitzer Straße eine stolze Birke entwurzelte. Sie fiel auf ein dort geparktes Auto. Zuvor schon hatte es etliche Ziegel von einem Haus an der Zeppelinstraße geweht.

Auch an der sogenannten Südspange der B 4 in Richtung Tennenlohe blockierte ein Baum die Fahrbahn, so dass die Feuerwehr mit Sägen anrücken musste. Als dieser Einsatz abgearbeitet war wurden die Kräfte schließlich in die Friedrich-Bauer-Straße gerufen. Dort war eine Kiefer entwurzelt worden und geradewegs in eine Balkonbrüstung gekracht.

Der schwierigste Einsatz war für die Feuerwehr ein instabiles Gerüst an einem Hochhaus an der Isarstraße. Etliche Planken waren bereits vom Sturm herunter geweht worden, weitere hingen laut klappernd zwischen dem siebenten und dem neunten Stock.

Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab, ein Fachberater vom Erlanger THW wurde zur Begutachtung der Lage geholt. Inzwischen war aber auch schon die Gerüstbaufirma gekommen, um ihr "Bauwerk" zu sichern.

Glimpflich ausgegangen

Glück hatten die Insassen eines Autobusses, der auf der Kurt-Schumacher-Straße in einen umgestürzten Baum gefahren war. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei aber niemand. Auch in Frauenaurach wehte es heftig, dort krachte ein Baum auf die Gleise der Bahn zum Hafen. Die Feuerwehr machte aus ihm Kleinholz; die Bahnstrecke war nur kurz gesperrt.

Insgesamt hatte die Erlanger Feuerwehr bis 17 Uhr gut 30 Einsätze, fast ebenso viele Kräfte waren im Einsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen.

