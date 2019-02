Erlangen: Suche nach Bauland geht weiter

ERLANGEN - Die Stadt Erlangen wurde vom bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als Modellkommune für das Förderprogramm "Erhebung der Innenentwicklungspotenziale" ausgewählt.

Bis Ende des Jahres soll untersucht werden, welche größeren Parkplätze und Flachbauten für eine Überbauung geeignet sind. "Um zusätzlichen Wohnraum in der Stadt zu schaffen, werden somit bei der Innenentwicklung auch bisher wenig beachtete Flächen unter die Lupe genommen", erläuterte Planungs- und Baureferent Josef Weber.

Erlangen: Nachverdichtung 2018 im Areal zwischen Jaminer Straße und Paul-Gossen-Strasse. © Harald Sippel



Der behutsame Umgang mit Flächen und der Grundsatz, der Innenentwicklung Vorrang vor der Entwicklung von neuem Bauland in den Außenbereichen zu geben, wird von der Stadtplanung bereits seit längerem verfolgt.

Kurz- und mittelfristig ist der Bau neuer Wohnungen in der Stadt gesichert. So wird im Zeitraum zwischen 2017 und 2021 mit der Fertigstellung von etwa 4400 neuen Wohnungen in Erlangen gerechnet, über 85 Prozent davon auf innerstädtischen Flächen.

Über den Zeitraum des Jahres 2021 hinaus zeichnen sich jedoch nur wenige realisierbare Innen- und Außenentwicklungspotenziale - nicht zuletzt aufgrund des Ausgangs des Bürgerentscheids zu West III - für neue Wohnungen in Erlangen ab.

"Wir wollen im Einvernehmen mit den Eigentümern Wege finden, wie bisher unzureichend genutzte Flächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung aktiviert werden können", erklärte Weber weiter. Parkflächen könnten beispielsweise überbaut werden, ohne den Parkraum einzuschränken.

