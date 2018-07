Erlangen: Suche nach Erinnerungsort

Opfern der Euthanasie in der Heil- und Pflegeanstalt soll gedacht werden - vor 35 Minuten

ERLANGEN - Das Bemühen um einen Erinnerungsort für die Opfer der Euthanasie in der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt (HuPflA) nimmt immer konkretere Formen an. Ein Beirat aus Historikern, Vertretern der Kliniken, deren Bauverwaltung, gesellschaftlicher Gruppen, der Kommunalpolitik und Verwaltung versucht, einen geeigneten Ort zu finden.

Das Internistische Zentrum liegt gegenüber den Überresten der alten „Hupfla“, in der während der Nazizeit Euthanasie durchgeführt wurde. © Bernd Böhner



In bislang sechs Sitzungen wurde neben dem aktuellen Sachstand der Bebauungspläne für das Gelände der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt intensiv über die mögliche Ausgestaltung eines Gedenkortes diskutiert, berichtete für den Beirat Oberbürgermeister Florian Janik. Dabei reichten die Positionen vom vollständigen Erhalt der bis jetzt noch stehenden Gebäudeteile – dem sogenannten Kopfbau an der Schwabach – bis zum vollständigen Abbruch und der Errichtung eines Erinnerungsortes an einer neutralen Stelle.

Die Gründung des Beirats im letzten Jahr geht auf einen fraktionsübergreifenden Antrag im Stadtrat zurück, in dem die "Schaffung eines ‚Ortes der Erinnerung‘ an die Ermordung von Menschen mit psychischer Erkrankung der Heil- und Pflegeanstalt" angeregt worden war. Aufgabe des Beirats ist die Entwicklung eines Konzeptes für einen Ort des Erinnerns und darüber hinausgehende Formen des Gedenkens.

Errichtet wurde die Heil- und Pflegeanstalt zwischen 1834 und 1839, in Betrieb ging sie aber erst 1846. Träger war der damalige Rezatkreis, der Vorläufer des Bezirks Mittelfranken. Die Architektur war ganz dem damaligen Verständnis psychischer Erkrankungen geschuldet: es war ein sogenanntes panoptisches System, den Gefängnisbauten in Großbritannien angelehnt, das der leichteren Überwachung der Patienten dienen sollte. Wegen stark ansteigender Patientenzahlen kam es zu zahlreiche An- und Neubauten. Erst in den 1920er Jahren wurde ein System der Offenen Fürsorge eingeführt, wonach Patienten nicht mehr in einer geschlossener Anstalt verwahrt werden mussten, sondern auch ambulant betreut werden konnten.

Während der NS-Zeit wurde die Heil- und Pflegeanstalt ein Ort der Euthanasie. 908 Patienten wurden hier im Rahmen der sogenannten T4-Aktion ermordet. Zwischen 1940 und 1945 starben darüber hinaus zirka 1850 Patienten, davon etwa 1500 an den direkten oder indirekten Folgen mangelhafter Ernährung. Im Februar 2014 dokumentierte eine materialreiche Ausstellung im Stadtarchiv unter dem Titel "Plötzlich gestorben" (ein zynischer Terminus der damaligen HuPflA-Leitung), wie in der "Pflegeanstalt" systematisch und geplant gemordet wurde, zeigte die erschütternde Verrohung vermeintlicher Wissenschaft. Und, wie der Erlanger Psychoanalytiker Hans-Ludwig Siemen sagt, die Getöteten (und ihre Nachkommen) hätten ein Recht auf Kenntlichmachung, auf Namensnennung.

Gemeinsames Projekt

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt des Lehrstuhls für die Geschichte der Medizin sowie des Stadtarchivs sollen die Ereignisse in der Heil- und Pflegeanstalt zwischen 1933 und 1945 aufgearbeitet werden. Ziel ist nicht nur eine allgemeinverständliche Publikation zur Geschichte der Anstalt, sondern auch ein Gedenkbuch mit den Namen der Opfer. Um das Thema öffentlich zu machen, soll es zum Jahresende eine Podiumsdiskussion geben, bei der es gemeinsam mit Vertretern anderer NS-Gedenkstätten um das Thema "Gedenken gestalten" gehen soll.

Nach der Übereignung des Geländes an die Universität im Jahr 1977 und der Verlagerung aller psychiatrischen Aktivitäten in den Stadtwesten begann der Abriss der Gebäude bis auf die Seitenflügel zur Kopfklinik sowie das Direktionsgebäude und die Villa des Anstaltsdirektors am Maximiliansplatz. Nach dem Bau des Nicht-Operativen Zentrums (NOZ) des Universitätsklinikums und dem 2009 vom Staatlichen Bauamt durchgeführten städtebaulichen Realisierungswettbewerb folgend, wurde bereits das Translational Research Center (TRC) an der Schwabachanlage verwirklicht. Der damals gewählte Siegerentwurf schlägt vor, den an der Schwabach verbliebenen denkmalgeschützten Teil der Heil- und Pflegeanstalt ("Hupfla") abzureißen, um drei weitere TRC-Gebäude im nördlichen Teil des Geländes errichten zu können. In diesem Bereich soll nun auch das "Zentrum für Physik und Medizin" der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) entstehen. Im Dezember 2016 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, die Umsetzung dieses Bauvorhabens ebenso wie die geplanten Forschungsbauten der Universitätsklinik im Bereich der Schwabachanlage zu unterstützen. Die Genehmigung für einen Teilabriss des Gebäudes an der Schwabachanlage liegt vor.

Gegen diesen Plan gibt es im Beirat allerdings auch Widerstand. Zumindest ein Teil des noch existierenden "Kopfbaus", so die Meinung einiger Beiräte, sollte erhalten bleiben und könnte als der gesuchte Ort gelten, an dem es sowohl Gedenkstätte als auch Diskussionsort geben könnte.

Dinah Radtke, Erlanger Ehrenbürgerin und (als Rollstuhlfahrerin) Mitbegründerin des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Behinderter, appelliert, dass es einen "authentischen Gedenkort" geben sollte – was wäre besser geeignet als ein ehemaliger Patientenbau, meint sie. Und natürlich hat auch der (bisher ausgebremste) Denkmalschutz ein großes Interesse daran, zumindest einen Teil des mächtigen Gebäudes zu erhalten.

PETER MILLIAN