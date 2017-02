Erlangen: Suche nach Ersatz für Al Jarreau läuft

„Jazz am See“-Programm soll namhaft ergänzt werden - vor 46 Minuten

ERLANGEN - Nach der gesundheitsbedingten Absage von Al Jarreau sind die Macher von „Jazz am See“ dabei, einen namhaften Ersatz für das Mini-Festival am Dechsendorfer Weiher im Juli zu suchen.

Sänger Al Jarreau 2016 in Montreux. © dpa



Sänger Al Jarreau 2016 in Montreux. Foto: dpa



Die vergangenen Tage waren mehr als stressig für „Jazz am See“-Veranstalter Jan Dinger. Grund: die Absage von Al Jarreau. Gefährdet ist das Mini-Festival am Ufer des Dechsendorfer Weihers am 23. Juli natürlich nicht, denn schließlich steht mit Sänger und Saxofonist Curtis Stigers, dem Gitarristen und Sänger Torsten Goods samt Band sowie dem Trompeten-Shooting-Star Julian Wasserfuhr eine erlesene Auswahl an Künstlern auf der Bühne.

Doch: „Der mehrfache Grammy-Gewinner Al Jarreau wäre noch das Sahnehäubchen gewesen. Wir bleiben aber am Ball und hoffen, möglichst schnell einen namhaften Ersatz zu präsentieren“, verspricht Dinger, künstlerischer Vorstand und stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Klassikkultur“.

Jazz-Legende Al Jarreau, der zurzeit in einem Krankenhaus in Los Angeles behandelt wird, hat aus gesundheitlichen Gründen nicht nur alle Konzerte für 2017 absagen müssen, sondern auch das Ende seiner über 50-jährigen Bühnenkarriere bekannt gegeben.

Neben „Jazz am See“, finden dieses Jahr noch „Live am See“ am 22. Juli und „Klassik am See“ am 26. Juli statt.

www.jazz-am-see.com

smö