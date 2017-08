Erlangen sucht Helfer für Bundestagswahl

Tätigkeit beginnt am Wahlsonntag um 7.30 Uhr - 30.07.2017 06:00 Uhr

ERLANGEN - Die Erlanger Stadtverwaltung sucht für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, freiwillige Helfer.

Wahlurne © dpa



Wahlurne Foto: dpa



Die Demokratie lebt von einer hohen Wahlbeteiligung und durch den Einsatz von über 1000 ehrenamtlichen Wahlhelfern allein in Erlangen. Wer mithelfen möchte, muss wahlberechtigt (also deutscher Staatsbürger und volljährig) sein. Alle, die als Beisitzerinnen und Beisitzer am Wahlsonntag fungieren, werden an diesem Tag selbst eingewiesen.

Wer darüber hinaus die Funktion des Wahlvorstehers ("Teamleitung") anstrebt, bekommt in der Woche vor der Wahl eine organisatorische und rechtliche Schulung. Auch für diese Funktion werden engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht. Die Tätigkeit am 24. September beginnt um 7.30 Uhr, die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Ein Wahlvorstand besteht in der Regel aus acht Personen, vorab erfolgt eine Einteilung in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe. Die Auszählung nach 18 Uhr erfolgt unter Beteiligung aller Wahlvorstandsmitglieder. Mit dem Ende muss gegen 21 Uhr gerechnet werden. Die Auszählung der Briefwahlunterlagen findet im Rathaus statt, dort muss mit einem Zeitrahmen von 15 bis etwa 22 Uhr gerechnet werden.

en