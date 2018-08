Erlangen: Taxigäste machten sich aus dem Staub

ERLANGEN - Kurz nach zwei Uhr morgens wurde am Freitag in Frauenaurach ein Nürnberger Taxifahrer von zwei Fahrgästen um das Fahrgeld betrogen.

Taxi Symbolbild Foto: NN



Die beiden Männer ließen sich nach einem Barbesuch von Nürnberg nach Erlangen fahren. Während der Fahrt gaben die beiden Fahrgäste in einem Gespräch private Informationen preis, die sich in der nachfolgenden Fahndung als hilfreich erwiesen.

In Erlangen angekommen, erklärten die beiden 29- und 34-jährigen Männern dem Taxifahrer, dass sie nicht genügend Bargeld mit dabei hätten, um den Fahrpreis zu bezahlen. Daher müssten sie noch schnell in ihre Wohnung gehen, um das Geld zu holen. Kaum waren sie aus dem Taxi ausgestiegen, flüchteten die beiden Männer und ließen den verdutzten Taxifahrer mit der Fahrschuld in Höhe von rund 30 Euro alleine zurück.

Hilfreiche Angaben

Eine Streife der Erlanger Polizei gelang es aufgrund der Angaben des Taxifahrers im Zuge der Fahndung die Wohnung der beiden Männer in einem Mehrfamilienhaus ausfindig zu machen.

Eine weitere Abklärung vor Ort ergab, dass diese Wohnung von mehreren Arbeitern als Bleibe für die Dauer des Arbeitsaufenthaltes im Bereich Erlangen genutzt wird. Zudem konnten die Beamten einen vorher durch die Täter beschriebenen Pkw vor dem Anwesen auffinden.

Nachdem die Polizisten an der Wohnungstür geklingelt hatten, öffneten die beiden Männer und gaben auf Vorhalt den Betrug sofort zu.

Beide waren mit 1,5 bzw. 1,6 Promille erheblich alkoholisiert. Gegen die beiden Männer, die aus Duisburg stammen, wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet.

