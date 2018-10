Erlangen: Teure Werbekampagne um "West III"

ERLANGEN - Am Rand der Straßen und auf Plätzen in Erlangen tobt derzeit nicht nur der Landtags- und Bezirkstagswahlkampf. Auch für den Bürgerentscheid am 14. Oktober sind in Erlangen hunderte Plakate verteilt worden. Doch wer verbirgt sich hinter "Erlangen gestalten" und "HeimatERhalten"? Was Kosten solche aufwendigen Kampagnen — und wer bezahlt sie?

Der Wahlkampf zum Bürgerentscheid am 14. Oktober in Erlangen ist bunt: In knallig-orange wird auf hunderten Plakaten "Im Westen was Neues" herbeigesehnt, die Gegner einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) für das Baugebiet Erlangen-West III halten im grünen Farbton mit "Im Westen was Grünes" dagegen. Hier trifft dann — soviel verraten die Plakate, von denen es noch jeweils etliche Varianten bei den Slogans gibt, auf den ersten Blick — "Erlangen gestalten" auf "HeimatERhalten".

Wer beispielsweise die Homepage von "Erlangen gestalten" klickt, erfährt, dass hier der Kreisverband Erlangen-Stadt der SPD verantwortlich zeichnet. Kreisverbands-Vorsitzender Dieter Rosner: "Wie bei allen bisherigen Kampagnen bei Bürgerentscheiden der letzten Jahre – StUB, Landesgartenschau und Gewobau-Wohnungen am Anger – ist keine der beteiligten Organisationen mit Logo auf den Werbemitteln vertreten, damit sich möglichst viele dem Anliegen anschließen können." Rosner verweist auf die Parteien der Ampelkoalition — und viele weitere Vereine und Organisationen. Rosner: "Wir haben uns in der Ampel darauf verständigt, dass jede Organisation ihre eigenen Akzente beim Ratsbegehren setzen kann. Die Finanzierung der verschiedenen Werbemittel erfolgt aus den jeweiligen Etats"

Rund 1000 Plakate hat allein die SPD unter dem Label "Erlangen gestalten" in der Stadt verteilt. Rosner zu den Kosten für die Werbemittel: "Der Etat beträgt von SPD-Seite geplant rund 12 000 Euro." Das Geld stammt laut Rosner aus SPD-Budgetmitteln und aus Spenden. "Größere Spenden oder Firmenspenden" seien nicht darunter.

"Wir finanzieren alles aus eigener Kraft. Bei uns gibt es kein Geld von außerhalb der Initiative. Wir wollten keine Abhängigkeiten", berichtet Peter Rath, einer der Sprecher von "HeimatERhalten". In der Initiative, die sich für ein "Nein" beim Ratsbegehren einsetzt, sind laut Angaben von Rath rund 400 Bürger aktiv. "Der innere Kreis besteht aus 50 bis 60", ergänzt Rath. Im Stadtgebiet habe man 450 bis 500 Plakate verteilt. Hinzu kommen noch andere Aktivitäten wie ein Internet-Auftritt oder Flyer. Am vergangenen Wochenende kreiste sogar ein Flieger mit Werbebanner über Erlangen. "Das hat sich spontan ergeben. Ein Mitglied unserer Initiative hat einen guten Draht zum Piloten." Einen festen Etat habe man nicht, mit Spenden werden die Ausgaben, die sich im "unteren fünfstelligen Bereich" bewegen, ausgeglichen.

Übrigens: Der Slogan "Im Westen was Neues" der Befürworter, der eine Abwandlung des Anti-Kriegsbuch-Titels "Im Westen nichts Neues" ist, halten Rath und seine Mitstreiter für "nicht passend" in einer politischen Auseinandersetzung. Für die SPD und Rosner ist dieser hingegen ein "Wortspiel" zum Auftakt der Kampagne, der neugierig machen sollte. Dass die Bürgerinitiative nun mit "Im Westen was Grünes" kontert, war innerhalb von "HeimatERhalten" nicht unumstritten. Ignorieren? Die Mehrheit beim Treffen der BI-Mitglieder wollte aber dann doch "erkennbar machen, dass wir darauf reagieren."

