Erlangen: Tresor in einem Schnellrestaurant geknackt

Tat fand am 4. Oktober statt: Polizei sucht Zeugen - 07.10.2018 16:30 Uhr

ERLANGEN - Bereits am 4. Oktober sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Schnellrestaurants in Erlangen eingebrochen. Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise.

Die Täter drangen am 4. Oktober in der Zeit zwischen 1 und 7.50 Uhrgewaltsam über ein Fenster in die Restaurantfiliale in der Gundstraße ein. Auch im Inneren des Gebäudes arbeiteten sich die Einbrecher gewaltsam bis zum Tresor des Schnellrestaurants vor.

Symbolbild Einbruch © privat



Symbolbild Einbruch Foto: privat



Aus dem Tresor erbeuteten die Unbekannten schließlich mehrere tausend Euro Bargeld. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Bürger, die im Bereich der Gundstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sich unter Tel. (09 11) 21 12 33 33 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en