Erlangen: Turnhalle hat einen Dachschaden

Schaden soll bis Ferienende beseitigt sein

ERLANGEN - Bei einer Routineuntersuchung sind in Erlangen am Dach der Turnhalle der Eichendorffschule Schäden entdeckt worden. Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung die Halle gesperrt. Wie lange eigentlich?

Die Turnhalle der Eichendorffschule wurde gesperrt, weil feine Risse im Holz der Dachkonstruktion entdeckt wurden. Davor ist das neu gestaltete Atrium zu sehen. © Peter Roggenthin



"Wir versuchen, das so schnell wie möglich zu beheben", sagt Baureferent Josef Weber. Bis zum Ende der Ferien – doch ob das klappt, lässt sich noch nicht sagen. Nicht, weil es sich um besonders komplexe Schäden handelt. Sondern schlichtweg, weil es aufgrund der boomenden Baukonjunktur schwierig ist, kurzfristig in den Sommerferien eine Baufirma zu finden.

Es handelt sich um Schäden in der Holzkonstruktion des Dachs. Feine Risse, so Weber, habe der Gutachter der Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) in den Holzbindern gefunden. Bisher steht noch nicht fest, ob Teile des Trägers ausgetauscht werden müssen.

Die Stadt lässt die Turnhallen sämtlicher Schulen regelmäßig überprüfen — abhängig von der Konstruktion und vom Bauzustand, bei neuen Hallen etwa alle vier Jahre, bei alten Hallen wie in der Eichendorffschule einmal im Jahr. "Es passt noch", habe vor einem Jahr die Begutachtung in der Mittelschule ergeben, erklärt der Baureferent.

Jetzt passt es nicht mehr, aus Sicherheitsgründen wurde die Halle gesperrt. Zu einer Serie sollen derartige Hiobsbotschaften aber wohl nicht werden — auch wenn erst vor einem knappen Jahr, ebenfalls in den Sommerferien, aus der Michael-Poeschke-Schule vermeldet wurde, dass gravierende bauliche Mängel im Haupt- und Nebengebäude entdeckt worden seien. Hier ging die Gefahr von der Unterdecke aus, umfangreiche Baumaßnahmen wurden notwendig.

Auch derzeit werden an der Poeschke-Schule — so ist der Homepage der Schule zu entnehmen — wieder Bauarbeiten durchgeführt. Planmäßig.

In der Eichendorffschule werden die Bauarbeiter jedoch außer der Reihe anrücken. Dass der Gebäudebestand der Mittelschule, die 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, in die Jahre gekommen ist, ist allerdings längst kein Geheimnis mehr. Zwar kümmert sich das städtische Gebäudemanagement um den Bauunterhalt, und es wurde hier in den letzten Jahren auch einiges neu gebaut beziehungsweise erneuert — etwa die Schulküche und das Lehrerzimmer — , doch im laufenden Schulsanierungsprogramm der Stadt ist die Bildungseinrichtung nicht enthalten — anders als die vier Gymnasien (Albert-Schweitzer-, Christian-Ernst-, Marie-Therese- und Ohm-Gymnasium), in denen derzeit saniert und gebaut wird. Das anschließende Generalsanierungsprogramm wird demnächst erstellt und soll Mitte nächsten Jahres den Stadträten vorgestellt werden. Ob die Eichendorffschule dann aufgrund des Zustandes ihrer Turnhalle weiter nach vorn rücken wird, ist aber noch völlig ungewiss.

EVA KETTLER