Erlangen: Über 250 Einkaufswagen verschwunden

Das Kaufland im Altstadtmarkt bat die Erlanger um Hilfe - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Dem Kaufland im Altstadtmarkt sind mehr als 250 Einkaufswagen abhanden gekommen. Per Plakat hat der Einkaufsmarkt um Hinweise gebeten.

Dem Kaufland im Altstadtmarkt sind mehr als 250 Einkaufswagen abhanden gekommen. Die per Plakat erflehte Hilfe hat jedoch nichts genützt, es mussten nun 150 neue angeschafft werden. © Klaus-Dieter Schreiter



„Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Uns sind in letzter Zeit mehr als 250 Einkaufswagen abhanden gekommen.“ steht auf dem feuerroten Plakat am Eingang zum Kaufland im Altstadtmarkt. Es wird darauf um Mithilfe gebeten, um die teuren Stücke wieder zu finden. Hinweise auf den Verbleib hat es zwar einige gegeben, aber trotzdem sind inzwischen 150 neue Einkaufwagen gekauft worden. Da ein neuer Einkaufswagen je nach Ausstattung zwischen 100 und 150 Euro kostet dürfte der Schaden, der dem Kaufland entstanden ist, rund 25000 Euro betragen. Ob da jemand die teuren Stücke gleich en gros abtransportiert hat oder ob sie irgendwo herum liegen ist nicht wirklich klar. Laut der Pressesprecherin vom Kaufland in Neckarsulm, Andrea Kübler, ist das Verschwinden von Einkaufswagen allerdings „ein generelles Thema“. Sie glaubt nicht, dass die bewusst gestohlen wurden, sondern „irgendwo herumliegen“. Die 250, die nun in der Erlanger Filiale im Altstadtmarkt fehlen würden, seien im Laufe des Jahres vom Gelände entfernt worden, sagt sie.

Rätsel um Verbleib

Tatsächlich kann man überall im Stadtgebiet immer wieder herrenlose Einkaufswagen finden, die mitgenommen und achtlos stehen gelassen worden sind. Oftmals stehen auch welche irgendwo am Wegesrand mit aufgeknacktem Schloss herum. Auch wer über eine der Regnitzbrücken im Stadtgebiet geht, muss nicht lange suchen, um dort im trüben Flusswasser Einkaufswagen zu entdecken. Aber all die sind bei weitem nicht nur vom Kaufland, sondern auch von anderen Supermärkten, und 250 sind es schon gleich gar nicht. Darum darf wohl weiter gerätselt werden, wo die teuren Dinger geblieben sind.

„Das Verschwinden der Einkaufswagen ist für uns aus zweierlei Gründen sehr unglücklich, denn zum einen möchten wir unseren Kunden immer eine ausreichende Anzahl an Einkaufswagen zur Verfügung stellen. Zum anderen bergen diese Einkaufswagen außerhalb unseres Geländes eine Gefahrenquelle“, heißt es aus der Pressestelle des Kauflands. Die Kollegen in Erlangen hätten die Kunden um Hinweise gebeten, um die abhanden gekommenen Einkaufswägen wieder einsammeln zu können.

KLAUS-DIETER SCHREITER