Erlangen: Umbau zum Stadtteilhaus kann beginnen

Ausschuss billigt Mittel für Eltersdorfer Stadtteilhaus - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Eltersdorfer Vereine können sich freuen: Der Hauptausschuss hat die notwendigen Mittel für den Umbau der Speisegaststätte St. Kunigund zu einem Stadtteilhaus beschlossen. Damit geht eine lange Suche zu Ende.

Die Vereine, die noch im Eltersdorfer Egidienhaus (Bild) ihre Räume haben, werden nach dem Umbau in die Räume der jetzigen Speisegaststätte St. Kunigund umziehen. © Klaus-Dieter Schreiter



Die Vereine, die noch im Eltersdorfer Egidienhaus (Bild) ihre Räume haben, werden nach dem Umbau in die Räume der jetzigen Speisegaststätte St. Kunigund umziehen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Noch lockt die Speisegaststätte St. Kunigund mit Lendchen, hausgemachten Bratwürsten, Schnitzeln, vegetarischer Lasagne und Weihnachtsmenüs in den Holzschuherring nach Eltersdorf. Zum 31. Dezember aber ist für das Lokal endgültig Schluss: Denn dort entsteht dann das neue Stadtteilhaus (wie mehrfach berichtet).

Der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (HFPA) hat im Kern einem Antrag der CSU-Fraktion zugestimmt und damit die Finanzierung unter Dach und Fach gebracht. Mit diesen Investitionen soll das Gemeindezentrum St. Kunigund den Eltersdorfer Vereinen ab 2019 als Bürger- und Vereinshaus dienen.

Demnach werden 2018 und 2019 die Mittel für die erforderlichen baulichen Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 900 000 Euro zur Verfügung gestellt, die Mittel fließen (in kleiner Abänderung zum CSU-Antrag) über einen Zeitraum von zwei Jahren: 2018 sollen 400 000 Euro, im Jahr darauf 500 000 Euro dem Vorhaben zugutekommen.

Im vergangenen August und September fanden bereits Untersuchungen der Einrichtung durch das Gebäudemanagement statt, um zu ermitteln, welche baulichen Maßnahmen für eine "Nutzbarmachung" zwingend erforderlich seien.

Dabei sei zu berücksichtigen, wie es im Bericht der Verwaltung weiter heißt, dass es sich bei einer Nutzung durch Vereine und soziale Gruppen um eine Nutzungsänderung handelt und somit die Erfordernisse in Bezug auf Brandschutz, Fluchtwegeführung etc. sichergestellt werden müssten. "Ohne die baulichen Maßnahmen", so schreiben die beteiligten Dienststellen, "ist die vorgesehene Nutzung nicht zulässig".

Mehrere Ideen verworfen

Mit dem Umbau der Räumlichkeiten der zur Kirchengemeinde St. Kunigund gehörenden Speisegaststätte geht eine lange Suche nach einem neuen Stadtteilhaus zu Ende. In der Vergangenheit waren mehrere Ideen in die Diskussion eingebracht — und auch wieder verworfen worden.

So war zunächst einmal angedacht gewesen, das gewünschte Zentrum auf dem Gelände des SC Eltersdorf zu errichten. Allerdings, so die Kritik an dem Plan, ist die Zufahrt über die Langenaustraße schwierig. Auch ein rund vier Hektar großes Areal der Firma Günther östlich der Bahn war als Quartier diskutiert, aber ebenfalls nicht weiter verfolgt worden.

Geeinigt hatte man sich daher schließlich auf die Speisegaststätte St. Kunigund. Sie verfügt über einen großen Saal, der durch das Abschieben von Zwischenwänden sogar bis zu 300 Personen aufnehmen kann. Das Gastzimmer bietet 36 Plätze, ein Nebenzimmer 50 Plätze. Wie in anderen Stadtteilhäusern üblich, werden sich auch in Eltersdorf die verschiedenen Vereine die Räume teilen müssen.

Bei einem völligen Neubau wäre wohl auch die Feuerwehr mit in das gemeinsame Haus gezogen. Die fand in dem umgebauten Gebäude aber keinen Platz mehr — und bekommt womöglich ein neues, eigenes Gerätehaus.

sc