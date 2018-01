Erlangen und der (Alb-) Traum von der Bundesliga

Die Dreiband-Mannschaft des ATSV verliert im Abstiegskampf gegen Buer - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Der Traum der Erlanger Billardspieler vom großen Befreiungsschlag in der Bundesliga ist geplatzt. Gegen Bottrop reichte es noch für ein Unentschieden. Gegen den direkten Konkurrent im Tabellenkeller, Gelsenkirchen-Buer, verlor der ATSV jedoch mit 2:6. Damit bleibt das Team Schlusslicht.

Verfehlte die Kugel nur um Millimeter: Andreas Efler vom ATSV Erlangen verlor sein Spiel gegen Buer. © Foto: Edgar Pfrogner



Ein lautes Klicken, drei dumpfe Abpraller und ein finales Klack. So hört es sich an, wenn ein Dreiband-Spieler erfolgreich war. Begleitet von zahlreichen durch Schnipsen applaudierenden Zuschauern stellten sich die Dreiband-Herren des ATSV Erlangen dem harten Abstiegskampf in der ersten Bundesliga.

Carambolage-Billard erfordert nicht nur starke Nerven, sondern auch höchste Konzentration. Die Spieler müssen mit dem Spielball mindestens dreimal die Bande des Billardtisches berührt haben, bevor sie die zweite Kugel treffen. Berührt der Spielball die ruhende Kugel nicht, gibt es keinen Punkt.

Desto öfter es einem Spieler gelingt, diese Reihenfolge zu wiederholen, desto mehr Punkte gibt es in einem Zug. "Diese Billard-Disziplin ist eindeutig die Schwerste, die es gibt", sagt Andreas Schenkel stolz. Er und sein Mitspieler Joachim Back hatten in der ersten Runde 2:2 gestoßen. Ein Spiel ist dann beendet, wenn einer der Spieler 40-mal den richtigen Spielzug durchgeführt hat. Jeder der vier Spieler tritt einmal an. Pro Sieg gibt es zwei Punkte. Wer am Ende mehr Matchpunkte hat, gewinnt.

"Wir müssen immer taktieren und genau abschätzen, wie die Kugel rollt. Treffen wir die Kugel mehrmals nicht, kann das durchaus spielentscheidend sein", beschreibt Andreas Schenkel das Spiel seiner Kollegen Andreas Efler und Martin Bohac. Beide hatten zu dem Zeitpunkt bereits die 30er-Marke überschritten. Dann herrschte für knappe zehn Minuten totale Stille im Saal. Man hätte auch die kleinste in Zeitlupe fallende Stecknadel hören können. Beide Mannschaften waren kurz vor dem Sieg. Das Spiel hätte jederzeit entschieden werden können.

Die Gäste aus Buer nahmen nach einer kleinen Pech-Serie gefährlich Fahrt auf. Stefan Galla punktete achtmal hintereinander und brachte Andreas Efler in große Schwierigkeiten. Efler versuchte, heranzukommen, scheiterte aber immer wieder, da er die zweite Kugel mehrmals um ein paar Millimeter verfehlte. Hetzel machte den Sack beim dritten Versuch endgültig zu. Somit war für den ATSV nur noch ein Remis drin.

Martin Bohac setzte den Gästespieler Markus Galla tatsächlich unter Druck, nutzte die Fehler seines Kontrahenten aber nicht aus und musste ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Damit war der ATSV nach hartem, spannenden Kampf mit 6:2 geschlagen. Eine Dreiband-Partie, die den Anforderungen der ersten Bundesliga über weite Strecken nicht gerecht wurde. Und das obwohl die Leistung aller Spieler beachtlich war.

Dreiband wirkt zu Beginn langweilig, nimmt am Ende aber jeden Zuschauer mit. So stark die Spannung kurz vor Schluss auch war, die Enttäuschung über die Niederlage und den letzten Tabellenplatz dominierten die Stimmung fast schon drückend. Eine weitere Komplikation im Kampf um den Klassenerhalt. Aufgeben will der Aufsteiger aber nicht.

OLIVER WINKLER