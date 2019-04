Erlangen und Jena feiern die deutsche Einheit

Vorbereitungen für Festakt am 3. Oktober laufen bereits auf Hochtouren. - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Knapper Wohnraum und zu viel Verkehr: Die Probleme sind in Erlangen und der Partnerstadt Jena ähnlich. Bei der Bewältigung kann man voneinander lernen, wie der Besuch einer Delegation in der Hugenottenstadt zeigte.

Auch ein Kunstwerk aus Jena erinnert, wie unser Bild zeigt, seit seiner Enthüllung an die Partnerschaft mit der thüringischen Stadt. Die Tafel bleibt so lange dort stehen wie es den provisorischen Zaun an der KuBiC-Baustelle in der Südlichen Stadtmauerstraße in Erlangen gibt. © Harald Sippel



Auch ein Kunstwerk aus Jena erinnert, wie unser Bild zeigt, seit seiner Enthüllung an die Partnerschaft mit der thüringischen Stadt. Die Tafel bleibt so lange dort stehen wie es den provisorischen Zaun an der KuBiC-Baustelle in der Südlichen Stadtmauerstraße in Erlangen gibt. Foto: Harald Sippel



Die Vorbereitungen für dengemeinsamen Einheits-Festakt am 3. Oktober laufen bereits auf Hochtouren. Der Beauftragte für die Städtepartnerschaft mit Jena, Peter Steger, kündigt im EN-Gespräch als Festrednerin in Erlangen mit der Politikwissenschaftlerin und früheren Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), Gesine Schwan, einen besonderen Gast an. Kein Wunder: Schließlich jährt sich der Mauerfall 2019 zum 30sten Mal.

Kommunalpolitiker sowie Beschäftigte der Stadt- und Landkreisverwaltungen verbringen den gesamten gestrigen Tag in der Partnerstadt. Sie suchen mit Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Landrat Alexander Tritthart (CSU) gemeinsam nach Lösungen für Herausforderungen der Gegenwart und vor allem der Zukunft. Dazu gehören insbesondere die Suche nach günstigem Wohnraum oder der zunehmende (Auto)Verkehr in Ballungs- und Boomgebieten.

Bilderstrecke zum Thema Seit 30 Jahren Partner: Erlangen und Jena In diesem Jahr feiern Erlangen und Jena ihre 30-jährige Städtepartnerschaft. Die deutsch-deutsche Beziehung wurde 1987 von den damaligen Oberbürgermeistern von Erlangen und Jena, Dieter Hahlweg und Hans Span, unterzeichnet. Noch heute sind die Beziehungen zwischen der fränkischen und thüringischen Universitätsstadt eng.



Boomregionen sind beide: Erlangen mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und Jena mit dem Saale-Holzland-Kreis. So wie die Hugenottenstadt seit längerem unter Wohnungsnot leidet, steige auch der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Universitätsstadt Jena weiter an, sagt Nitzsche bei einer Pressekonferenz. Auch im Umland habe das Thema Wohnungsbau ein "neues Level" erreicht.

Öffentlicher Nachverkehr

Fordert mehr statt weniger Europa: Gesine Schwan. © oh



Fordert mehr statt weniger Europa: Gesine Schwan. Foto: oh



"Die Stadt Erlangen und der Landkreis arbeiten in dem Bereich schon zusammen, von dem Wissen und den Erfahrungen können wir profitieren", so Nitzsche.Erlangen und der Landkreis gründeten zur engeren Kooperation 2018 die sogenannte Gewo Land. Aber auch die fränkische Stadt und ihr Landkreis können von den thüringischen Partnern lernen, etwa beim Öffentlichen Nahverkehr. Dort ist ein Verkehrsunternehmen mit einem Geschäftsführer für Stadt und Landkreis zuständig. "Mit diesem Modell haben wir Synergieeffekte, die den Kunden mit einer besseren Fahrplantaktung zugute kommen", erläutert Nitzsche. Die Mitarbeiter selbst profitierten ebenfalls durch eine erleichterte Einsatzplanung von der Struktur.

Wer nun tatsächlich was von wem übernimmt, wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren zeigen. "Dieses Treffen ist der Start zu einem noch intensiveren Erfahrungsaustausch", meint jedenfalls Landrat Tritthart.