Erlangen und Landkreis ERH in schönen Bildern

Zirndorfer Kunstmaler Rudolf Lumm stellt sein neues Buch in Erlangen vor - vor 29 Minuten

ERLANGEN - 350 Seiten mit 773 Bleistiftzeichnungen, zum großen Teil mit Aquarell coloriert, 365 Tage im Jahr gearbeitet, und das fast zwei Jahre lang — das sind die nüchternen Zahlen. Dahinter steckt jedoch die große Leidenschaft des Kunstmalers Rudolf Lumm aus Zirndorf. Er legt jetzt sein fünftes Kunstbuch vor, diesmal mit Motiven aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Am 16. November ab 19 Uhr stellt er das Buch im Redoutensaal in Erlangen vor.

An dem monumentalen Kunstbuch hat Rudolf Lumm aus Zirndorf fast zwei Jahre lang gearbeitet. Jetzt stellt er es in Erlangen vor. © Edgar Pfrogner



"Man muss schon ein bisschen besessen und irre sein", sagt Rudolf Lumm (68) mit einem Augenzwinkern. Der sympathische Kunstmaler mit dem charakteristischen schwarzen Hut hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Heimat für die Nachwelt festzuhalten – und zwar die schönen, idyllischen Seiten. Denn so wie auf seinen Zeichnungen sieht die Realität fast nie aus. Der Herzogenauracher Marktplatz etwa – "das war eines meiner schönsten Motive". Normalerweise jedoch parken da Autos, der Verkehr rollt. Lumms Zeichnung dagegen – leicht verschneit, zwei Passanten – fängt die alte Substanz der Aurachstadt in besonderer Weise ein. "Eine Zeichnung strahlt immer etwas Paradiesisches aus, das kann man nicht ergründen", meint Lumm. Er habe "ein Gespür für das Einfache" und bedauert, dass das und auch die traditionelle Kunst des Zeichnens durch die zunehmende Digitalisierung immer mehr verloren gehen.

Deshalb hält er diese Kunst hoch, deshalb berühren seine Bilder den Betrachter. Vor allem auch, weil es eben vertraute Motive sind. "Die Leute wollen ihre Heimat auf Papier sehen", ist der Maler überzeugt. Und so finden sich in seinem neuen Kunstbuch Zeichnungen aus allen Erlanger Stadtteilen sowie aus sämtlichen Orten des Landkreises Erlangen-Höchstadt. "Es findet sich wirklich jeder Ort in dem Buch wieder", verspricht Lumm — 179 an der Zahl. Er hat jeweils die aus seiner Sicht schönsten Stellen ausgewählt, um sie auf Papier zu bannen. Mit schnellen Strichen — immer im Stehen — fertigt Rudolf Lumm seine Skizzen an. Es ist ein Erlebnis, ihm dabei über die Schulter zu schauen. Und auch gewünscht.

"Man darf mich gerne ansprechen, ich bin immer zum Plaudern aufgelegt", sagt Lumm. Denn seine Zeichnungen entstehen alle vor Ort, daheim in Zirndorf werden sie dann nur noch coloriert. Lumm ergänzt seine Zeichnungen außerdem mit kurzen Informationen zu den Motiven — in ausgeprägten Großbuchstaben, schnurgerade neben die Bilder geschrieben. "ich brauche dafür keine Linien und kein Lineal", lacht Lumm. Die jahrzehntelange Übung zeige da Wirkung. Denn die Leidenschaft und auch das Zeichentalent sind ihm offensichtlich in die Wiege gelegt worden. Schon ein Lehrer äußerte über Lumms Zukunft einmal: "Entweder er wird Sportler oder Künstler." Und genau so ist es gekommen. "Bereits seit meiner Kindheit ist es mir ein inneres Bedürfnis zu zeichnen." Und das, obwohl er das Zeichnen noch nicht einmal richtig gelernt hat. "Ich bin Autodidakt", sagt er lakonisch.

Jeder Erlanger kennt das Palais Stutterheim und den von Friedrich Wanderer entworfenen Stadtbrunnen.



Das mag man kaum glauben, wenn man die detailgetreuen Skizzen anschaut. Den Kunstmaler reizen vor allem die alten, historischen Ansichten. Nichtsdestotrotz sind in dem Kunstbuch auch Zeichnungen moderner Gebäude enthalten, etwa adidas, Puma, Schaeffler, Siemens oder eine Hochhaus-Siedlung in Büchenbach. Lumm betont, er wolle auch gar nicht gegen den ständigen Fortschritt schwimmen. Er wolle jedoch die Schönheit der Heimat für die Nachwelt dokumentieren. "Als Maler habe ich ja die Möglichkeit, die Gestaltung zu verändern, also Dinge wie zum Beispiel störende Autos, einfach wegzulassen, oder mal einen Gehsteig hinzuzufügen", sagt der 68-Jährige schmunzelnd. Sein Anliegen ist aber: "Der Betrachter muss das charakteristische Motiv sofort erkennen." Er fühle sich der Wahrheit, aber auch der Schönheit verpflichtet.

Als Titelbild seines neuen Kunstbuches hat er die Erlanger Bergkirchweih ausgewählt — freilich auch eine geschönte Version, mit wenigen Menschen und bunten Farben; heile Welt eben — und trotzdem authentisch.

Rudolf Lumm stellt seinen Bildband am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr im Redoutensaal in Erlangen vor. Oberbürgermeister Florian Janik begrüßt die Gäste, die Laudatio hält Lumms Mentor Hans Frauenknecht. Die musikalische Umrahmung übernehmen die Loonharder Musikanten. Der Eintritt ist frei.

Das Buch hat Rudolf Lumm in einer Auflage von 3000 Stück selbst verlegt. Es kostet 49 Euro und ist in Buchhandlungen und beim Künstler persönlich erhältlich: Telefon (09 11) 60 37 42; www.kunstmaler-lumm.de

JEANETTE SEITZ