Erlangen und sein "Konzertsaal in freier Natur"

Star-Reigen bei "Jazz am See" und "Klassik am See" im Juli in Dechsendorf - vor 31 Minuten

ERLANGEN - Die beiden großen Open-Air-Festivals am Ufer des Dechsendorfer Weihers im Juli rücken näher: Im Saal von "Kreuz + Quer" haben die Macher von "Jazz am See" und "Klassik am See" das Programm vorgestellt.

US-Musiker Branford Marsalis bei einem Konzert in Las Palmas. © Fotos: Harald Sippel/dpa



US-Musiker Branford Marsalis bei einem Konzert in Las Palmas. Foto: Fotos: Harald Sippel/dpa



Für Torsten Goods waren die vergangenen Monate, wie er selbst zugibt, eine äußerst schwierige Zeit: Als künstlerischer Leiter von "Jazz am See" hatte sich der Gitarrist und Sänger in diesem Jahr ganz besonders auf das Gastspiel von Al Jarreau gefreut. Doch dann verstarb die Jazz-Legende überraschend.

Ein großer Verlust für die Musikszene – aber natürlich musste und wollte Torsten Goods mit dem Erlanger Verein "Klassik-Kultur" schnell einen namhaften Ersatz finden. Hinzu kam noch eine Autoimmunerkrankung, die dazu führte, dass Goods innerhalb kürzester Zeit seine Haare verlor. Bei der Programmpräsentation im Katharinensaal von "Kreuz + Quer" am Bohlenplatz beruhigte er aber gleich die Presse und die anwesenden Sponsoren: "Mir geht es ansonsten sehr gut."

Das Programm bei "Jazz am See" am 23. Juli ist trotz des Umplanens wirklich sehr spannend und vielfältig ausgefallen. Im ersten Teil wird Goods mit seiner Band auf der Bühne stehen. Einer der Gäste ist hier der Sänger und Saxofonist Curtis Stigers, der Anfang der 90er Jahre mit Songs wie "I wonder why" als Popstar gefeiert wurde, in den vergangenen Jahren aber vor allem mit seiner Jazz-Musik für Aufsehen sorgt und große Anerkennung in der Musik-Szene genießt. Hinzu kommt der Trompeter Julian Wasserfuhr. Nach der Pause steht das Branford Marsalis Quartett aus den USA mit dem Sänger Kurt Elling auf der Bühne. Gerade sind die Musiker in der Kategorie "Ensemble International" mit dem renommierten "EchoJazz"-Preis ausgezeichnet worden.

Für das Album "Upward Spiral" hatte der Saxofonist, Komponist und dreifache Grammy-Preisträger Marsalis für Elling Rares von Sting oder Jobim sowie Stücke aus dem American Songbook zusammengestellt. Wie einst bei Al Jarreau ist eines von Ellings Markenzeichen die Vocalese, also die Nachbildung von instrumentalen Melodielinien mit Wort und Gesang.

Bassist Christian von Kaphengst, Gitarrist Torsten Goods, Frank Hofmann (Vorsitzender Klassikkultur), Künstlerischer Vorstand Ronald Scheuer, Oboist Albrecht Mayer und Geschäftsführer Jan Dinger (v.l) in Erlangen. © Fotos: Harald Sippel/dpa



Bassist Christian von Kaphengst, Gitarrist Torsten Goods, Frank Hofmann (Vorsitzender Klassikkultur), Künstlerischer Vorstand Ronald Scheuer, Oboist Albrecht Mayer und Geschäftsführer Jan Dinger (v.l) in Erlangen. Foto: Fotos: Harald Sippel/dpa



"Back to the Roots" geht es bei "Klassik am See" zum 15-jährigen Jubiläum des Open-Air-Events. Am 26. Juli wird im zweiten Teil des Abends wie 2003 Carl Orffs Carmina Burana erklingen. Unter der musikalischen Leitung von Ronald Scheuer bilden gleich drei Chöre mit rund 200 Sängerinnen und Sängern — bestehend aus dem Philharmonischen Chor Herzogenaurach, dem Siemens Chor Erlangen und den Jungen Meistersingern aus Nürnberg — den Jubiläums-chor. Hinzu kommen drei Gesangssolisten.

Im ersten Teil des Abends stehen Stars der Klassik-Szene auf der Bühne. Albrecht Mayer, künstlerischer Leiter von "Klassik am See" und Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, und Andreas Ottensamer spielen Franz Danzis "Konzert für Klarinette, Englischhorn und Orchester op. 47". Anschließend erklingt Mozarts "Haffner"-Sinfonie Nr. 35 D-Dur KV 385.

Auch dieses Jahr wird es eine Tribüne und LED-Bildschirme neben der Bühne geben. Bei "Klassik am See" wird zudem zum Finale wieder ein Feuerwerk den Dechsendorfer Weiher erhellen. Die beiden Veranstaltungen am Seeufer sind bewusst als Gegenpol zu andernorts angebotenen Picknick-Events mit Musikberieselung gedacht. Oder, wie es das Veranstalter-Team rund um Klassikkultur-Geschäftsführer Jan-Peter Dinger ausdrückt: "Wir wollen unseren Besuchern einen außergewöhnlichen Konzertsaal in freier Natur bieten."

Karten gibt es u.a. in der EN-Geschäftsstelle, Hauptstr. 38.

smö