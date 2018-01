Erlangen und Wladimir sind Freunde geworden

ERLANGEN - Im Februar gibt es in der Volkshochschule viele Veranstaltungen für "Russisch-Deutsche Wochen". Dabei wird auch das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Wladimir gefeiert. Am Freitag, 2. Februar, findet von 19 bis 22 Uhr im Großen Saal, Friedrichstraße 19, der russisch-deutsche Jubiläumsabend statt.

Der damalige Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg brachte auch Hilfsgüter persönlich nach Wladimir. Die Städtepartnerschaft wurde 1983 gegründet. Foto: Bernd Böhner



Zurzeit ist eine Delegation aus Wladimir zu Besuch in Erlangen, um beim Diskussionsforum "Prisma" weiter füreinander Verständnis zu wecken. Das erste "Prisma" fand im April 2017 in Wladimir statt. Für Oberbürgermeisterin Olga Dejewa sind die 35 Jahre Partnerschaft mit Erlangen "eine Zahl mit Gewicht".

Mit der Hugenottenstadt verbindet sie ein russisches Sprichwort: "Du brauchst keine 100 Rubel, wenn Du 100 Freunde hast". In Erlangen habe Wladimir mehr als 100 Freunde. Jedes Mal, wenn sie hier sei, "ist das wie ein Besuch bei vielen Freunden."

"Tiefes Vertrauen"

Obwohl Erlangen und Wladimir noch andere Städtepartnerschaften pflegen, sei die Beziehung mit Wladimir die mit Abstand intensivste, sagt Oberbürgermeister Florian Janik. Die Begegnungen seien bei allen Unterschieden "offen und freundschaftlich". Und Olga Dejewa sagt: "Woanders sind es Beziehungen, in Erlangen ist das Leben."

Die Partnerschaft war 1983 vom damaligen Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg ins Leben gerufen worden. In den vergangenen 35 Jahren habe sich zwischen den Städten "ein tiefes Vertrauen" entwickelt, sagt OB Janik. In beiden Kommunen würden sich die Aufgaben sehr ähneln. In der Städtepartnerschaft "gibt es die große Chance miteinander zu reden."

Bis 23. Februar werden in der Volkshochschule Veranstaltungen das russisch-deutsche Verhältnis erklären. Unter anderem geht es Dienstag, 20. Februar, um 19. 30 Uhr um "Russland zwischen Revolution und Terror".

