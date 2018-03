Erlangen: Unfall wird für Kindergarten zur Lehrstunde

ERLANGEN - Wie so oft spielten die Kleinen aus dem Kindergarten an der Palmstraße mit dem Namen "Kindergärtnerei" fröhlich auf dem Spielplatz an der Helene-Richter-Straße im Erlanger Röthelheimpark. Plötzlich gab es einen lauten Knall.

In der Allee am Röthelheimpark waren zwei Autos ineinander gekracht. Hier erklären die Feuerwehrmänner den Kleinen aus dem Kindergarten, wie die Feuerwehr funktioniert. © Klaus-Dieter Schreiter



In der Allee am Röthelheimpark waren zwei Autos ineinander gekracht. Hier erklären die Feuerwehrmänner den Kleinen aus dem Kindergarten, wie die Feuerwehr funktioniert. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn sausten herbei, die Polizei kam mit mehrerer Streifenwagen, die Straße wurde komplett gesperrt, es herrschte helle Aufregung auf der Kreuzung Allee am Röthelheimpark/Helene-Richter-Straße. Zwei Autos waren zusammengestoßen und blockierten die Fahrbahn. Nicht ganz so schlimm sah das alles aus, aber weil eines der Fahrzeuge ein High-Tech-System eingebaut hat, das bei einem Aufprall automatisch Alarm bei der Leitstelle auslöst, wurde bei dem eigentlich harmlosen Unfall ein großer Alarm ausgelöst.

Darum kam die Feuerwehr, gleiche mehrere Rettungsfahrzeuge rückten an und auch Notärzte trafen vor Ort ein. Weil eben alles nicht so schlimm war, aber doch eben ein großer Einsatz, durften sich die acht Kleinen aus der "Kindergärtnerei" mit ihrer Kindergärtnerin das Szenario aus der Nähe ansehen. Und sie hatten Glück: Weil die Feuerwehrleute nicht viel zu tun hatten und eben auch kinderfreundlich sind, erklärten sie ihnen alles ganz genau.

Kinder klettern ins Löschfahrzeug

Sogar in das Löschfahrzeug durften sie klettern, was sonst nur ganz wenigen Neugierigen gestattet ist. Sie konnten auch beobachten, wie die Notärztin und der Einsatzleiter Rettungsdienst mit den Rettungssanitätern zusammenarbeiten. Die kümmerten sich nämlich um immerhin sechs Fahrzeuginsassen aus beiden Autos, die leichte Blessuren erlitten hatten.

Die Fahrzeuge hatte es schlimmer erwischt: Sie mussten abgeschleppt werden. Bis das passiert war, musste die Alle am Röthelheimpark in Richtung Westen zwischen der Marie-Curie-Straße und der Doris-Ruppenstein-Straße komplett gesperrt bleiben. Nachdem an der Unfallstelle alles aufgeräumt war, zogen auch die Kleinen aus der Kindergärtnerei wieder ab. Sie wollen nun alle Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen oder Sanitäter werden.

