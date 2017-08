Erlangen: Unterführungen bekommen weiterhin nasse Füße

Schlamperei und Fehlplanungen führen beim Mausloch und der Brücke in der Münchener Straße regelmäßig zu Hochwässern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Vollgelaufene Unterführungen in der Münchener Straße und im Bubenreuther Weg (Mausloch) sollten nach der aufwendigen und langwierigen Sanierung beider Bauwerke eigentlich der Vergangenheit angehören. Die Sanierung ist inzwischen abgeschlossen und trotzdem laufen die Unterführungen immer wieder voll. Die eigentlich zuständige DB Netz AG hält sich derweil mit schnellen Lösungen zurück.

Selbst kurze, heftige Regengüsse reichen aus, damit die Unterführung in der Münchener Straße (Bild links) und im Bubenreuther Weg volllaufen. © Klaus-Dieter Schreiter



Schlamperei und Fehlplanungen? Laut RathausReport, dem Medieninformationsdienst der Stadt Erlangen, ist beides für die Hochwässer verantwortlich, die in jüngster Zeit die Bahnunterführung in der Münchener Straße und dem sogenannten Mausloch zwischen Erlangen und Bubenreuth zeitweise unpassierbar gemacht haben.

In der Münchener Straße und im Mausloch sind die Ursachen für die Überschwemmung unterschiedlich, so Erlangens Bau- und Planungsreferent Josef Weber. "In der Unterführung Münchener Straße haben sich offenbar während der Bahnbauarbeiten Betonreste in der Straßenentwässerung gesammelt. Deshalb ist bei starkem Regen eine Ableitung des Oberflächenwassers nicht mehr möglich."

Derzeit werde untersucht, wie der Schaden beseitigt werden kann, um zukünftig weitere Überschwemmungen in der Unterführung zu verhindern. Beim Mausloch liege der Sachverhalt etwas anders, heißt es von der Stadt weiter. Hier sei die Straßenentwässerung schlicht falsch dimensioniert worden. Die Umplanung, für die die DB Netz AG, das Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn, zuständig ist, verlaufen jedoch schleppend.

Wann das Problem endgültig gelöst sein wird, ist noch nicht absehbar. Weber: "Leider zeigt auch die wiederholte Aufforderung der Stadt Erlangen, die DB Netz AG möge eine zügige Umsetzung gegenüber ihren Auftragnehmern einfordern, wenig Wirkung."

Nach aktuellen Informationen der Stadt soll eine notwendige Hebeanlage im Herbst diesen Jahres eingebaut werden. Die zugehörige Ausführungsplanung wird laut DB Netz AG derzeit fertiggestellt.

