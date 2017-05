Erlangen: Vertrag über neues Semesterticket

ERLANGEN - Das Semesterticket am Hochschulstandort Erlangen-Nürnberg etabliert sich weiter. Nun wurde zwischen dem Studentenwerk und dem Verkehrsverbund Nürnberg (VGN) ein neuer Jahresvertrag über die Fortsetzung im Wintersemester 2017/18 und im Sommersemester 2018 unterzeichnet.

Semesterticket Foto: Franziska Wagenknecht



Das teilte das Studentenwerk in einer Pressemitteilung mit.Bei der Kalkulation des Preises der Zusatzkarte geht der VGN von der Annahme aus, dass 37,7 Prozent der Studierenden das Zusatzticket kaufen; wird diese Quote überschritten, dann wirken sich die dadurch erzielten Mehreinnahmen im nächsten Jahr preismindernd aus, so sieht es ein separater Rahmenvertrag zum Semesterticket zwischen Studentenwerk und VGN vor. Dieses Rabattmodell kommt nun erstmals zum Tragen, nachdem im aktuellen Jahr (Winter 2016/17 und Sommer 2017) eine Kaufquote von etwa 39,55 Prozent erreicht wurde.

Somit sinkt der Preis der Zusatzkarte von 204,20 Euro im aktuellen Sommersemester auf 202,50 Euro im Wintersemester 2017/18.

Der verpflichtende Solidarbeitrag beträgt im Winter 2017/18 und im Sommer 2018 jeweils 72 Euro (aktuell sind es 71 Euro).

Das Zusatzticket kostet im Sommer 2018 dann 208,50 Euro.

Das Ticket ist weiterhin zweistufig aufgebaut: Alle Studierenden der teilnehmenden Hochschulen entrichten einen Solidarbeitrag und erhalten dafür eine Basiskarte, die werktags erhebliche Ausschlusszeiten hat. Darüber hinaus kann freiwillig eine Zusatzkarte erworben, welche die Ausschlusszeiten aufhebt und somit ein vollwertiges Semesterticket für Fahrten zur Hochschule darstellt.

Basis- und Zusatzkarte gelten jeweils ein halbes Jahr lang für Fahrten im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Nürnberg (VGN).

Am Semesterticket nehmen die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, die Evangelische Hochschule Nürnberg und die Hochschule für Musik Nürnberg mit insgesamt fast 55.000 Studierenden teil.

