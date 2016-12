Erlangen: Verunsicherung auf Weihnachtsmärkten

Nach Anschlag in Berlin ist auch in Erlangen nichts mehr, wie es war - 21.12.2016 06:00 Uhr

ERLANGEN - Nach dem Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt mit mindestens zwölf Toten und zahlreichen Verletzten gab es am Dienstagabend in Erlangen eine Schweigeminute für die Opfer. Doch wie sah es sonst auf den Erlanger Weihnachtsmärkten aus? Die Verunsicherung war jedenfalls zu spüren.

Auf den Erlanger Weihnachtsmärkten, wie hier auf der Waldweihnacht, ist die Verunsicherung angesichts des Anschlags in Berlin zu spüren. © Edgar Pfrogner



Natürlich drehte sich auch gestern Abend wieder das kleine Karussell. Kinder saßen dick eingepackt in Mütze und Schal auf den lackierten Holzhühnern und Holzpferden, Leierkastenmusik begleitete die kurze, aufregende Reise im Kreis herum. Die Kinder lachten und winkten, Großeltern und Eltern schossen Fotos und lächelten glücklich zurück.

Ein paar Schritte weiter standen Kollegen und Freunde wie an so vielen Abenden beisammen, traten ob der Kälte auf dem feuchten Kopfsteinpflaster von einem Bein aufs andere, wärmten ihre Hände an den heißen Tassen, aus denen sich dünne Dampffäden kräuselten. Menschen bissen in Bratwurstbrötchen, stocherten in Champignon-Pfannen, löffelten Gulasch oder naschten gebrannte Mandeln. Die klare, kalte Luft dieses Winterabends auf dem Schlossplatz war getränkt von diesem einzigartigen Geruch nach Weihnachten, nach Familie, nach Frieden, nach Harmonie. Ein Gemisch aus Gewürzen, Lebkuchen, Tannenzweigen, warmer Schokolade und Glühwein, das an diesem Abend aber wenig Tröstendes, Harmonisches entwickelte. Das Thema, über das sich alle irgendwann unterhielten, war das gleiche.

Seit Montagabend ist nichts mehr so, wie es war. Seitdem ein tonnenschwerer Sattelschlepper in die Holzbuden des Weihnachtsmarkts an der Berliner Gedächtniskirche krachte und der Fahrer von einem irren, kranken Wahn getrieben eine Schneise der Gewalt, der Verwüstung und des Hasses hinterließ. Eine wahnsinnige Fahrt, die in der Hauptstadt tote Familienväter, tote Schwestern, tote Kinder hinterließ, dutzende Verletzte, hunderte Traumatisierte. Bilder, die auch unser Sicherheitsgefühl zerstören, unsere Ängste wecken und nichts als Verzweiflung hinterlassen.

Es hätte überall passieren können, sagt man auf dem historischen Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchplatz, es kann auch hier passieren, auf der Waldweihnacht am Schlossplatz.

Dort verliert Nadine Hartig all ihre Fröhlichkeit, wenn man sie auf Montagabend anspricht. Die Augen füllen sich mit Tränen. Hartig steht, dick eingepackt in eine Winterjacke, in ihrer Holzbude. „Schnapseckla“ hat sie auf ein Schild geschrieben, „Essig und Öl“ auf ein anderes. Dutzende runde Glasbehälter stehen in ihrem Rücken, kleine, kunstvolle Fläschchen vor ihr in der Auslage. „Es ist nichts mehr so, wie es mal war“, sagt sie. „Meine Kollegen und ich kommen mit flauem Gefühl zur Arbeit.“ Man muss heutzutage ja mit allem rechnen – aber das? „Mich trifft das tief im Herzen.“

Vor zwei Jahren war Nadine Hartig selbst mit ihren Glasbehältern und kunstvollen Fläschchen an der Gedächtniskirche gestanden, in etwa dort, wo nun ein Sattelschlepper unschuldigen Menschen den Tod brachte, hatte sie die Schildchen aufgehängt. Auch dort waren die Menschen gekommen, um Karussell zu fahren, Gulaschsuppe zu löffeln, Glühwein zu trinken. Auch in Berlin roch die Luft nach Weihnacht, Frieden und Harmonie.

„Es ist schwer, sich nichts anmerken zu lassen gegenüber den Kunden“, verrät Hartig. Eine kleine Vibration in der Jackentasche, und das Leben war ein anderes. Ein Kollege vom Breitscheidplatz hatte eine Sprachnachricht aufs Handy geschickt. Es war eine Nachricht aus der Hölle: Die Stimme überschlug sich, brach immer wieder. Er berichtete von einem Lastwagen, von Chaos, Verletzten, Toten. „Ich stand da und war geschockt“, sagt Nadine Hartig. Ein Gefühl der Hilflosigkeit, des Entsetzens.

Aber Angst um sich, um ihre Eltern und den Bruder am Stand ihrem schräg gegenüber mit den Mandeln und den Lebkuchenherzen? Angst um den kleinen Sohn? Nein, sagt Nadine Hartig, die wollte sie nicht zulassen. „Dann“, sagt sie, „reagieren wir doch genau so, wie die das wollen.“

Zu Hause bleiben, die Weihnachtsbude abbauen, die Lebkuchenherzen wegräumen – das kommt für die Hartigs und viele andere nicht in Frage. „Wo ist man hundertprozentig sicher?“, fragt Adelheid Kunstmann, während sie die Blechbehälter mit der Schokolade putzt. „Nein, wir verkriechen uns nicht.“ Und nach einer Pause: „Das hier ist doch unsere Existenz, das ist unser Leben.“

Verkrochen hat sich auch niemand auf dem historischen Weihnachtsmarkt entlang der Friedrichstraße. Hier knistert und knackt jeden Abend echtes Feuer, Filzhüte und Fellschuheinlagen kann man kaufen, Flammkuchen, gebacken auf offener Flamme, und Feuerzangenbowle.

„Ein mulmiges Gefühl habe ich nicht“, behauptet Ortrun Gretzer. „Tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie sich auch nicht infizieren von der Angst.“ Nur eine dünne Holzwand trennt sie im Rücken von der Straße, über die den ganzen Tag Autos fahren. Allein während des Gesprächs passieren auch eine Handvoll Lieferwagen ihre kleine Hütte, vor ein paar Jahren, weiß sie, gab es hier einen Verkehrsunfall. Beim Ausparken war jemand in eine Holzbude gekracht. Gretzer lässt das kalt. „Ja, ich habe Angst vor Terror. Aber es geht diesen Menschen nur um Aufmerksamkeit. Die sollten wir ihnen nicht schenken.“ Es war für sie keine Frage, zurück zur Arbeit zu kommen: „Wenn wir den Markt schließen, würde das nur neue Täter heranzüchten, weil sie merken, dass sie etwas bewirken.“

Drei junge Mütter haben sich ein paar Meter weiter Teigfladen gekauft. In den Kinderwagen liegen Kleinkinder in den Fellbezug gekuschelt. „Keine Sekunde haben wir daran gedacht, das vereinbarte Treffen abzusagen“, sagt Cornelia Hufnagel beinahe empört. „Das ist ja kein Festival mit tausenden Besuchern, sondern ein kleiner Weihnachtsmarkt am hellen Tag – was soll hier passieren?“ Die anderen Mütter nicken, „wenn man jetzt damit anfängt, zu Hause zu bleiben, dann darf man bald nirgendwo mehr hingehen“.

Das Treffen auf dem Weihnachtsmarkt ist für sie auch ein bisschen ein trotziges Statement gegen den Terror. Wobei, ein klein wenig mulmiges Gefühl ist doch dabei: „Also später am Abend, da hätte ich mir das, glaube ich, nochmal überlegt“, sagt Daniela Schreiber. „Wenn es dunkel ist, dann sind ja auch viel mehr Menschen hier.“ Nach Nürnberg auf den Christkindlesmarkt jedenfalls, da wäre sie heute nicht gern gegangen: „Wir haben ja auch unsere Kinder dabei.“

Als das Bahnhofsgebäude später am Tag die Erlanger Wintersonne verschluckt und der strahlend blaue Himmel durch ein finsteres Schwarz ersetzt wird, tausende Lichter die Waldweihnacht am Schlossplatz erhellen, ist der Oberbürgermeister gekommen. Er betritt die kleine Bühne, auf der die Blechbläser mit viel Ausdauer Weihnachtsmelodien spielen.

Dann zündet er eine Kerze an, bittet um eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Berlin. Die Menschen, die gekommen sind – es sind deutlich weniger als in den Tagen zuvor –, haben traurige Gesichter. Dann setzt die Blasmusik wieder ein, das Stimmengewirr nimmt zu, und auch das Karussell ganz hinten dreht sich weiter.

CHRISTOPH BENESCH