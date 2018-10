Erlangen: Verwirrter 17-Jähriger läuft über Autodach

Sachschaden von 4500 Euro - Marihuana gefunden - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein stark verwirrter Jugendlicher hat in der Nacht von Freitag von Samstag einen Sachschaden von 4500 Euro verursacht: Der junge Mann kletterte auf die Motorhaube und das Dach eines Autos.

In der Nacht von Freitag, 26. Oktober, auf Samstag, 27. Oktober, lief ein 17-jähriger Schüler ind er Parkplatzstraße über das Dach und die Motorhaube eines dort geparkten Pkw und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Bei der Durchsuchung des sich stark verwirrt verhaltenden Jugendlichen konnte eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt werden. Der Jugendliche wurde zur ärztlichen Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht. Den 17-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitz.