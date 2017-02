Erlangen: VHS will „Studium Generale“ ausweiten

Neuer Leiter Markus Bassenhorst: „Hemmschwelle“ senken — Auch Infos zur aktuellen Politik geplant - vor 40 Minuten

ERLANGEN - Auch das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Erlangen umfasst rund 1200 Veranstaltungen und deckt so ziemlich jeden Bereich ab. Doch der neue VHS-Leiter Markus Bassenhorst will noch näher „am Puls der Zeit sein“.

Reinhard Beer, stellvertretender VHS-Leiter, VHS-Leiter Markus Bassenhorst und Peter Gertenbach, VHS-Bereichsleiter Kommunikation und Sonderaufgaben, stellten das Programm der Volkshochschule Erlangen vor (v. l.). © Foto: Egbert M. Reinhold



„Wenn irgendwo die Erde bebt, muss die Volkshochschule wie ein Seismograph reagieren“, sagt Bassenhorst, der zuvor als Fachreferent für Gesellschaft und Bildung beim bayerischen Volkshochschulverband gearbeitet hatte. Um aktuelle Politik zu verstehen, soll es zeitnah Informationen zum US-Präsidenten Donald Trump und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geben. Neutral, wie Bassenhorst versichert.

Zum Auftakt des neuen Semesters wird am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr im Wildensteinschen Palais, Friedrichstraße 19, die Fotoausstellung „Straßen des Überlebens“ eröffnet. Der deutsch-griechische Journalist Wassilis Aswestopoulos hat in Griechenland gestrandete Flüchtlinge und deren Kampf um eine menschenwürdige Existenz fotografiert.

Obwohl das „Studium Generale“ bereits ein großer Erfolg der VHS ist, will Bassenhorst ab dem nächsten Semester im Herbst noch mehr Kurse zu den verschiedensten Themen anbieten. „Es geht unter anderem auch darum“, sagt der VHS-Leiter, „die Hemmschwelle zum Besuch derartiger Kurse noch weiter zu senken.“

Reinhard Beer, der stellvertretende VHS-Leiter, informierte über das „riesige Sprachenangebot“: 24 Sprachen von Arabisch oder Persisch (Farsi) könnten gelernt werden. Für dieses Angebot der VHS seien bereits rund 10 000 Kursbuchungen eingegangen, viele für „Deutsch als Fremdsprache“. Dabei seien aber auch Buchungen zum Lernen von Urlaubssprachen, wie etwa Kroatisch.

Peter Gertenbach, VHS-Pressesprecher und Bereichsleiter Kommunikation und Sonderaufgaben, wies auf Veranstaltungen hin, die das „Darknet“, die „neue Rechte“ oder Rechtsradikalismus zum Inhalt haben. Zum Thema „500 Jahre Reformation“ wird NN-Chefredakteur Alexander Jungkunz zum Thema Luther sprechen.

Zur baulichen Situation der Erlanger VHS sagte Markus Bassenhorst, „dass es dringend Sanierungsbedarf“ gebe. Sei zum Beispiel nur das „Café International“ im Wildensteinschen Palais für Rollstühle geeignet.

Kulturell bietet die Volkshochschule auch wieder ein Programm: Geplant sind zwei literarische Gesprächsabende. Am 31. März wird Peter Prange mit seinem Buch „Unsere wunderbaren Jahre“ zur Geschichte der Bundesrepublik lesen. Am 18. Mai kommt Burkhard Spinnen, der das „Die letzte Fassade — Wie meine Mutter dement wurde“ geschrieben hat. Und am irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day am 17. März wird wieder die Sängerin Joan Croker erwartet.EGBERT M. REINHOLD