Erlangen: Viel Geld für Stadt und Land

ERLANGEN/MÜNCHEN - Die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt erhalten 2018 deutlich mehr an Schlüsselzuweisungen.

Ortsschild Erlangen. Foto: Erich Malter



Die Schlüsselzuweisungen steigen für die Stadt Erlangen im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 um rund acht Millionen Euro auf 25 873 176 Euro. Das sind 45 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Der Landkreis Erlangen-Höchstadt kann sich ebenfalls über ein Plus an Zuwendungen freuen. Er erhält mit insgesamt 11 278 040 Euro für 2018 rund zwei Millionen Euro mehr als im Vergleich zum Jahr 2017. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent.

"Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nicht zweckgebunden, sondern stärken die Kommunalfinanzen insgesamt, und die Kommunen können über die Verwendung der Mittel frei entscheiden", erläutert die SPD-Landtagsabgeordnete Alexandra Hiersemann die positive Nachricht zum Jahresbeginn: "Mehr Schlüsselzuweisungen führen zu mehr finanziellem Handlungsspielraum und damit zu mehr Gestaltungsmöglichkeiten in Erlangen und Erlangen-Höchstadt", so die Abgeordnete weiter.

Auch die Schlüsselzuweisungen des Freistaates für die Kommunen im Landkreis Forchheim sind auf ein neues Rekordniveau gestiegen. Insgesamt 45 Millionen Euro erhalten Städte, Gemeinden und der Landkreis selbst aus der Schlüsselzuweisung des Freistaates. Das sind rund fünf Millionen Euro mehr als noch im vergangenen Jahr.

