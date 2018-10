Erlangen: Vielfalt aus dem Atelierhaus Thalermühle

ERLANGEN - "Art.Changes.Everything": Künstler des Atelierhauses Thalermühle präsentierten derzeit ihre Arbeiten in der Kundenhalle der Sparkasse am Hugenottenplatz. Am Samstag findet zudem von 11 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Gebäude an der Regnitz statt.

Die beiden Künstler Roger Libesch (li.) und Roland Hanusch vor einem Jahr beim Atelierhaus-Start. © Sippel



"Bringen sie am Samstag ihre Gummistiefel mit, vor unserer Tür ist noch Baustelle!" Roger Libesch lacht und fügt bei der Vernissage zur Schau der Künstler des Atelierhauses Thalermühle in der Kundenhalle der Sparkasse am Hugenottenplatz sofort hinzu: "An unserem Tag der offenen Tür wird natürlich alles gut zu erreichen sein." Aber ein Teil des Ensembles zwischen Großparkplatz und Regnitz wird derzeit eben immer noch neu gestaltet. Schließlich soll im ehemaligen Wasserkraftwerk die Gaststätte der Genossenschaftsbrauerei Weller einziehen. Doch die Sanierung verzögert sich seit Monaten (wir berichtetenmehrfach).

Neun Ateliers sind im Nebengebäude der Thalermühlen-Villa entstanden, das früher einmal Garage, Abstellplatz und Werkstatt war. Die Ateliers verteilen sich auf zwei Stockwerke und nehmen insgesamt 400 Quadratmeter Arbeits- und Nutzfläche ein. Da das Anwesen, das einst den Erlanger Stadtwerken gehörte, unter Denkmalschutz steht, sind diese Ateliers weniger hell, als es sich Malerinnen und Bildhauer eigentlich wünschen. Nur in einem Fall wurde ein zusätzliches Fenster genehmigt, und das auch nur, weil es der nötige Fluchtweg im Brandfall ist.

Doch ansonsten herrscht bei den Künstlern des Atelierhauses, die sich in einen Verein organisiert haben, und den Verantwortlichen der Stadt, die das Projekt unterstützt, Begeisterung, für die Möglichkeiten sich dort zu entfalten — zumal hier endlich auch Ateliers in Erlangen zu einem vernünftigen Preis angemietet werden können.

In der Kundenhalle der Sparkasse am Hugenottenplatz ist nun bis 9. November eine Ausstellung mit den Arbeiten von zehn Künstlern zu sehen. © Jürgen Petzoldt



In der Sparkassen-Kundenhalle präsentieren nun bis 9. November unter dem Motto "Art.Changes.Everything" Elisabeth Böhmer, Susanne Cindric, Henrike Franz, Sonja Grünbaum, Christian Hamsea, Roland Hanusch, Roger Libesch, Theresia Mattes, Nils Naarmann und Matthias Walter die bunte Vielfalt an Kunst, die hier entsteht — von kraftvoller Malerei über Comic-Ironie bis zu Zeichnungen.

Eine Ausstellung, die auch als Einladung zum Tag der offenen Tür verstanden werden soll. Also dann: Am Samstagnachmittag auf ins Atelierhaus Thalermühle!

