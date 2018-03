Erlangen: Vogelhäuschen für guten Zweck

ERLANGEN - Die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks Erlangen (THW) hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um die Erlanger Kinder- und Jugendklinik zu unterstützen. 30 Vogelhäuschen hat der Nachwuchs gebastelt, um sie beim diesjährigen Toy Run zu versteigern.

Die Jugendlichen im Technischen Hilfswerk haben Vogelhäuschen gebaut, die beim Toy Run an der Kinderklinik verkauft werden sollen. © Klaus-Dieter Schreiter



Eine Holzausbildung müssen die 25 Jugendlichen im THW ohnehin machen. Wenn damit dann auch noch ein guter Zweck erfüllt werden kann, dann ist die Motivation natürlich doppelt so hoch.

Sauber anzeichnen, sägen, Bohren, schrauben, Kanten abschleifen: Um die 30 Vogelhäuschen fertig zu stellen, mussten die jungen THW-Helfer all ihr erlerntes Können aufbieten. Einen ganzen Vormittag legten sie sich unter der Anweisung von Matthias Marschner ins Zeug. Er ist Schreiner von Beruf und hatte auch alles sorgfältig vorbereitet. Das Holz hatte der Obi an der Neumühle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die fertigen Vogelhäuschen kommen nun die Kinderklinik, wo die kleinen Patienten und ihren Eltern sie bemalen werden. Beim Erlanger Toy Run sollen die Unikate dann meistbietend versteigert werden. Der Erlös kommt dem Verein "Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen" zugute.

Der traditionelle Toy Run findet in diesem Jahr am 5. Mai statt. Das THW wird den Motorradkorso dann auch wieder absichern, und den Kindern an einem Stand auch Mitmachaktionen anbieten.

kds