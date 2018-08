Erlangen: Von Raubtierkäfigen und Verlorenen

ERLANGEN - Was ist eigentlich, wenn Google-Maps mal schweigt und wer sind die Witzbolde am Paulibrunnen?

Verschiedene Schilder haben Scherzkekse am Bauzaun rund um den Paulibrunnen angebracht. © Klaus-Dieter Schreiter



Es fing an mit einem Schild "Privatparkplatz", das wohl jemand irgendwo stibitzt hatte und an den Bauzaun am Paulibrunnen angebracht hatte. Der Brunnen ist derzeit abgesperrt, weil die Beschichtung des Wasserreservoirs beschädigt ist. Inzwischen aber haben kreative Köpfe weitere Schilder dort hingehängt, die durchaus lustig und hintersinnig sind.

"Bitte nicht füttern. Vorsicht, Tiere spritzen mit Harn" steht auf einem Schild. Auf eine andere Pappe wurde mit Hand gekritzelt "Bitte nicht mit Bananen werfen. Und nicht den Finger hineinstecken." Vorbilder für diese netten kleinen Texte ist wohl der Nürnberger Zoo gewesen. Dort kann man ähnliche Hinweise entdecken an den Gehegen, an denen nicht gefüttert werden sollte. Und irgendwie mutet der nun eingezäunte Paulibrunnen ja auch an wie ein Raubtierkäfig.

Der Blick aufs Handy hilft nicht immer, manchmal kann man auch richtige Menschen fragen. © Markus Hörath



EN-Leser Stefan Lang ist oft auf der Marloffsteiner Höhe unterwegs – mal zu Fuß nach Ebersbach , mal mit Fahrrad in den Biergarten, mal zum Joggen in den Meilwald, schreibt er. "Immer öfter treffe ich unterwegs auf Abgehängte und Verlorene: abgehängt vom Handy-Empfang, verloren im Erlanger Umland. Dann stehen sie allein oder in Gruppen am Wegesrand und starren in katatonischer Starre auf ihr Smartphone, die Stirn in tiefe Falten gelegt:

Google Maps antwortet nicht. Ihnen möchte ich zurufen: Bitte, Leute, fragt doch einfach jemanden – das rüstige Rentnerpaar, das gerade an euch vorbeigelaufen ist, die junge Joggerin oder den bärtigen Typ auf dem Fahrrad. Antworten gibt es nicht nur im Internet, sondern auch von realen Menschen. Ein Einheimischer kann nicht nur den richtigen, sondern auch den schönsten Weg weisen. Und vielleicht erzählt er auch noch ein paar Anekdoten."

