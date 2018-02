Erlangen: Vorsicht vor Einbrechern

Unbekannte wollten in zwei Anwesen eindringen - vor 10 Stunden

ERLANGEN - Vorsicht vor Einbrechern: Unbekannte wollten im Lauf der letzten Tage in eine Stadtwohnung in der Hindenburgstraße und in ein Reiheneckhaus in Buckenhof (Forsthube) eindringen.

Die Täter machten in beiden Fällen zwar keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von über zweitausend Euro. Die Spurensicherung stellte entsprechende Hebelspuren an den Fenstern und Türen der Anwesen fest, hineingekommen ist man aber offenbar nicht.

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet jeden, der zwischen 8. und 11. Februar etwas Verdächtiges in der Nähe der Tatorte bemerkt hat, sich zu melden.

Die Nummer der Polizei lautet: (09 11) 21 12-33 33.

en